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Felicite Insel, in der Nähe von La Digue, Seychellen  

Félicité Hotels: unsere Auswahl

Entspannen auf dieser Seychellen Insel

Félicité Island, einem paradiesischen Reiseziel-Juwel in den Seychellen, das alles bietet, was das Herz begehrt: von luxuriösen Resorts und Hotels bis hin zu unvergesslichen Badeferien und aufregenden Unterwasseraktivitäten wie Schnorcheln und Tauchen. Félicité Island, eine der bezaubernden Inseln der Seychellen, lockt Reisende aus aller Welt an, die auf der Suche nach einem traumhaften und entspannenden Ferien sind. Konkret heisst das: eine kleine Granitinsel direkt bei La Digue, ein einziges Luxusresort mitten im tropischen Wald und der Coco-Marine-Nationalpark als Schnorchelrevier vor der Haustür.

Auf dieser Seite erfahren Sie, wie die Anreise per Boot funktioniert, wann die See am ruhigsten ist und für wen sich die Insel besonders eignet.

Six Senses Zil PasyonHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Félicité
Zwei Restaurants, Weinkeller (für private Abendessen), zwei Bars, Pool, Spa- und Wellnessbereich, Fitnesscenter,...

Lage und Anreise: per Boot ab Praslin oder La Digue

Félicité liegt als kleine Granitinsel in unmittelbarer Nachbarschaft von La Digue, im inneren Inselkreis der Seychellen. Die internationale Anreise führt über Mahé; von dort geht es weiter nach Praslin oder La Digue und anschliessend per Boot auf die Insel. Die Überfahrt ist kurz und wird für Resortgäste organisiert — Sie müssen sich um nichts kümmern. Wer mehrere Inseln erleben möchte, baut Félicité am besten in ein Inselhopping ein: Praslin und La Digue liegen quasi vor der Haustür.

Charakter: eine Insel, ein Resort

Félicité gehört zu den ruhigsten Adressen unter den Seychellen-Inseln: Ein einziges Luxusresort teilt sich die Insel mit dichtem tropischem Wald und den typischen Granitfelsen. Dörfer, Strassenverkehr oder Tagesausflügler-Ströme suchen Sie hier vergebens — wer eincheckt, hat die Insel praktisch für sich. Genau das macht den Reiz aus: Privatsphäre und unberührte Natur, ohne auf Komfort zu verzichten.

Aktivitäten: Schnorcheln im Coco-Marine-Nationalpark

Das Highlight liegt im Wasser: Der Coco-Marine-Nationalpark direkt bei Félicité zählt zu den schönsten Schnorchelrevieren der Seychellen — klares Wasser, Korallen und tropische Fische in Ufernähe. Daneben bleibt der Rhythmus bewusst entspannt: baden, Spa, Ausflüge per Boot nach La Digue oder Praslin, abends der Blick über den Indischen Ozean. Wer aktiv sein möchte, findet sein Revier auf und unter dem Wasser; wer abschalten möchte, findet Ruhe.

Beste Reisezeit für Félicité

Die Seychellen sind ganzjährig warm, das Klima wird von zwei Passatwinden geprägt: Von Mai bis September bringt der Südost-Passat frischere, trockenere Luft, von November bis März ist es mit dem Nordwest-Passat feuchter. Für Félicité besonders relevant: In den Übergangsmonaten April und Oktober ist die See am ruhigsten — ideal für die Bootsüberfahrt und fürs Schnorcheln mit bester Sicht. Eine detaillierte Übersicht nach Monaten finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für die Seychellen.

Für wen sich Félicité eignet

Félicité ist die richtige Wahl für Paare und Honeymooner, die Exklusivität und Privatsphäre suchen, sowie für Erholungssuchende, denen ein einziges, ruhiges Resort lieber ist als belebte Hotelstrände. Auch als krönender Abschluss einer Kombinationsreise über Mahé, Praslin und La Digue hat sich die Insel bewährt. Unsere Seychellen-Spezialisten beraten Sie gerne, ob Félicité zu Ihren Ferienplänen passt — und wie sich die Insel am besten mit den Nachbarinseln kombinieren lässt.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

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Reiseinformationen

Die wichtigsten Informatinen zu den Seychellen im Überblick

Die internationale Anreise erfolgt über Mahé, von dort geht es weiter nach Praslin oder La Digue. Die letzte Etappe legen Sie per Boot zurück; die Überfahrt ist kurz und wird für Resortgäste organisiert. Ihr Reisespezialist stimmt alle Transfers auf Ihre Flugzeiten ab.

Nein, auf der kleinen Granitinsel gibt es ein einziges Luxusresort, eingebettet in tropischen Wald. Entsprechend privat und ruhig ist die Atmosphäre. Wer zu einem bestimmten Termin reisen möchte, bucht am besten frühzeitig, da die Zimmerzahl begrenzt ist.

Ja, Félicité liegt am Coco-Marine-Nationalpark, einem der schönsten Schnorchelgebiete der Seychellen. In den Übergangsmonaten April und Oktober ist die See am ruhigsten und die Sicht unter Wasser am besten. Ausflüge lassen sich unkompliziert vor Ort organisieren.

Sehr gut sogar: La Digue und Praslin liegen in unmittelbarer Nähe und sind per Boot schnell erreicht. Viele Gäste verbinden einige Tage auf den Nachbarinseln mit einem exklusiven Abschluss auf Félicité. Gerne stellen wir Ihnen eine passende Route zusammen.

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