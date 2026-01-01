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DoubleTree by Hilton Seychelles Allamanda

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Mahé

Beschreibung

Einleitung
Palms Restaurant, Bar, Pool, Spa, Fitnesscenter, Boutique, Bibliothek, WiFi kostenfrei.
Angebot
Das Eforea Spa bietet eine Auswahl an verschiedenen Körper und Gesichtsbehandlungen an.
Zimmer
Alle Zimmer sind modern eingerichtet. Die King Deluxe Ocean View Zimmer (66 m2) mit separater Dusche, WC, Haarfön, TV, iPod-Anschluss, WiFi kostenfrei, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Klimaanlage, Deckenventilator, kleine Sitzecke, Terrasse oder Balkon mit Tagesbett und Meersicht. King Grand Deluxe Ocean View (66 - 79 m2) sowie King Premium Oceanview mit Jacuzzi (79 m2).
Gratis-Sport
Kanu und Schnorchelausrüstung.
ab CHF 253.– / pro Person

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