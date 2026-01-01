Das Eforea Spa bietet eine Auswahl an verschiedenen Körper und Gesichtsbehandlungen an.

Alle Zimmer sind modern eingerichtet. Die King Deluxe Ocean View Zimmer (66 m2) mit separater Dusche, WC, Haarfön, TV, iPod-Anschluss, WiFi kostenfrei, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Klimaanlage, Deckenventilator, kleine Sitzecke, Terrasse oder Balkon mit Tagesbett und Meersicht. King Grand Deluxe Ocean View (66 - 79 m2) sowie King Premium Oceanview mit Jacuzzi (79 m2).