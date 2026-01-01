Anantara Maia Seychelles Villas
Mahé
Beschreibung
Einleitung
Das kleine, exklusive Resort besteht aus luxuriösen, freistehenden Villen (alle mit privatem Pool), à la carte Gourmet Restaurant, Weinkeller mit auserlesenen Weinen, Bar, Pool, Spa und Wellnessbereich.
Angebot
Die Wohlfühloase Anantara Maia Spa mit 3 Open-Air Behandlungspavilions bietet verschiedene Massagen, Gesichts- und Körperbehandlungen.
Zimmer
10 Ocean View Pool Villen und 8 Premier Ocean View Pool Villen (250 m2) an verschiedenen Hanglagen, luxuriös und stilvoll eingerichtet mit Deckenventilator, Klimaanlage, Minibar, Safe, Telefon, Smart TV, Villa Surround Sound System, WiFi kostenfrei. Das Badezimmer verfügt über eine separate, verglaste Innendusche, WC, Haarfön, Open-Air-Doppelbadewanne im Aussenbereich. Grosszügige Sonnenterrasse mit traumhafter Aussicht aufs Meer sowie privatem Pool (ca. 3 x 8 m) und Gazebo Bereich mit Tagesbett. Butlerservice (ein Butler pro Villa). 9 Premier Beach Pool Villen mit direktem Zugang zum Strand geeignet auch für Familien. Drei Peninsula Ocean View Pool Villen in spektakulärer Lage bieten maximale Privatsphäre.
Gratis-Sport
Kajak, Schnorcheln, Stand Up Paddle, Fitnesscenter. Yoga, Qi Gong in der Gruppe (täglich).
Sport gegen Gebühr
Kreolische Kochkurse, Hochseefischen, Angeln, Bootsausflüge.
Kinder
VIK - Kinderprogram speziell ausgearbeitet, je nach Alter.
ab CHF 1333.– / pro Person
Loading map...