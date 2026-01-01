Das kleine, exklusive Resort besteht aus luxuriösen, freistehenden Villen (alle mit privatem Pool), à la carte Gourmet Restaurant, Weinkeller mit auserlesenen Weinen, Bar, Pool, Spa und Wellnessbereich.

10 Ocean View Pool Villen und 8 Premier Ocean View Pool Villen (250 m2) an verschiedenen Hanglagen, luxuriös und stilvoll eingerichtet mit Deckenventilator, Klimaanlage, Minibar, Safe, Telefon, Smart TV, Villa Surround Sound System, WiFi kostenfrei. Das Badezimmer verfügt über eine separate, verglaste Innendusche, WC, Haarfön, Open-Air-Doppelbadewanne im Aussenbereich. Grosszügige Sonnenterrasse mit traumhafter Aussicht aufs Meer sowie privatem Pool (ca. 3 x 8 m) und Gazebo Bereich mit Tagesbett. Butlerservice (ein Butler pro Villa). 9 Premier Beach Pool Villen mit direktem Zugang zum Strand geeignet auch für Familien. Drei Peninsula Ocean View Pool Villen in spektakulärer Lage bieten maximale Privatsphäre.