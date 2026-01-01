Lage und Anreise

Cousine Island liegt nur wenige Kilometer vor Praslin und gehört zu den kleinsten privat geführten Inseln der Seychellen. Die Anreise erfolgt in der Regel per Helikopter – schon der kurze Flug über das türkisfarbene Wasser stimmt auf die Abgeschiedenheit ein. Da die Insel ausschliesslich ihren wenigen Gästen vorbehalten ist, gibt es keine Tagesbesucher: Wer hier landet, wohnt auch hier. Den gesamten Transfer ab der internationalen Landung auf Mahé stimmen wir für Sie auf Flugzeiten und Anschlussprogramm ab.

Charakter: Naturschutz trifft Eco-Luxus

Cousine ist in erster Linie eine Naturschutzinsel – die wenigen Villen finanzieren den Schutz der Tier- und Pflanzenwelt mit. Seevögel brüten teils direkt neben den Wegen, und an den Stränden legen Meeresschildkröten ihre Eier ab. Eco-Luxus bedeutet hier: hoher Komfort im kleinen Massstab, aber stets im Dienst der Insel und nicht umgekehrt. Genau diese Nähe zur Tierwelt macht den Reiz aus – Sie erleben die Seychellen in einem Zustand, den es auf den grossen Inseln so nicht mehr gibt.

Aktivitäten auf und um die Insel

Der Tagesrhythmus ist bewusst entschleunigt: geführte Naturrundgänge, Vogelbeobachtung, Strandspaziergänge und mit etwas Glück nistende Schildkröten in Sichtweite der Villa. Im klaren Wasser rund um die Insel lässt sich zudem direkt ab Strand schnorcheln; einen Überblick über die schönsten Reviere des Archipels gibt unsere Seite zum Schnorcheln auf den Seychellen. Wer zwischendurch mehr Abwechslung sucht, kombiniert den Aufenthalt mit den Nachbarinseln rund um Praslin.

Beste Reisezeit für Cousine Island

Die Seychellen sind ein Ganzjahresziel mit konstant warmen Temperaturen, und Cousine bildet da keine Ausnahme. Von Mai bis September bringt der Südostpassat frischere, trockenere Luft, von November bis März ist es mit dem Nordwestpassat feuchter und schwüler. Für ruhige See – ideal zum Schnorcheln und für Helikoptertransfers bei bester Sicht – bieten sich die Übergangsmonate April und Oktober an. Welche Monate am besten zu Ihren Plänen passen, zeigt unser Überblick zur besten Reisezeit für die Seychellen.

Für wen sich Cousine Island lohnt

Cousine richtet sich an Reisende, die Exklusivität nicht über Grösse, sondern über Privatsphäre und Naturerlebnis definieren: Honeymooner, Naturliebhaber und alle, die dem Trubel bewusst ausweichen möchten. Wer verschiedene Inselcharaktere erleben will, plant Cousine als Höhepunkt eines Inselhoppings auf den Seychellen ein – etwa in Kombination mit Praslin oder La Digue. Unsere Seychellen-Spezialisten beraten Sie gerne, ob und wie die Insel in Ihre Route passt und wie viele Nächte sich für Sie lohnen.