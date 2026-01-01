Kempinski Seychelles Resort Baie Lazare
Mahé
Beschreibung
Einleitung
Drei Restaurants: das Buffet Restaurant Cafe Lazare, Le Petit Chef mit modernster 3D-Mapping-Technologie sowie das Restaurant Windsong für Fisch/Seafood/Steaks, die Planter’s Bar bietet Tapas, Sushi, Afternoon Tea, Cocktails und Erfrischungsgetränke und direkt am Strand befindet sich die Kalou Bar. Schöne und grosszügige Lounge speziell für frühe Anreisen oder späte Abreisen, grosser Pool (olympische Grösse), Spa- und Wellnessbereich, Tauch- und Wassersportzentrum.
Angebot
Kempinski The Spa bietet 6 Behandlungsräume. Das Spa befindet sich mitten in der Natur.
Zimmer
24 Superior Hill View Zimmer, 26 Deluxe Lagoon View Zimmer, 46 Ocean View Zimmer, 42 Deluxe Ocean View Zimmer (alle mit 42 – 46 m2 inkl. Terrasse oder Balkon), 4 Hill View Suiten mit separatem Schlaf- Wohnbereich., 4 Deluxe Ocean View Suiten mit separatem Schlaf-Wohnbereich, die Plantation Suite mit Ocean View, 82m2 mit grosszügigem Wohnbereich und separatem Schlafzimmer, die Picault Suite 101 m2 grosszügigem Wohnbereich, separatem Schlafzimmer und Küchenzeile.
Alle Zimmer und Suiten verfügen über ein Badezimmer mit Dusche, WC, Haarfön, interaktives TV-System, WiFi kostenfrei, Telefon, Wasserkocher, Minibar, Safe, Terrasse oder Balkon. Die Suiten haben teilweise zusätzlich eine Badewanne und bieten weitere Zusatzleistungen.
Gratis-Sport
Tennis, Padel-Tennis, Beachvolleyball, Schildkrötenfütterung, Aquagym, Schnorcheln, Fitnessraum, Wanderwege, wöchentliche Aktivitätenplanung.
Sport gegen Gebühr
Tauchen, Surfen, Stand Up Paddle, Kajaks, Yoga.
Kinder
Kinderclub für Kinder von 3 bis 12 Jahren. Babysitter gegen Gebühr. Neuer, grosser Aussen-Spielplatz.
ab CHF 315.– / pro Person
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