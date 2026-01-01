24 Superior Hill View Zimmer, 26 Deluxe Lagoon View Zimmer, 46 Ocean View Zimmer, 42 Deluxe Ocean View Zimmer (alle mit 42 – 46 m2 inkl. Terrasse oder Balkon), 4 Hill View Suiten mit separatem Schlaf- Wohnbereich., 4 Deluxe Ocean View Suiten mit separatem Schlaf-Wohnbereich, die Plantation Suite mit Ocean View, 82m2 mit grosszügigem Wohnbereich und separatem Schlafzimmer, die Picault Suite 101 m2 grosszügigem Wohnbereich, separatem Schlafzimmer und Küchenzeile.

Alle Zimmer und Suiten verfügen über ein Badezimmer mit Dusche, WC, Haarfön, interaktives TV-System, WiFi kostenfrei, Telefon, Wasserkocher, Minibar, Safe, Terrasse oder Balkon. Die Suiten haben teilweise zusätzlich eine Badewanne und bieten weitere Zusatzleistungen.