Canopy by Hilton Seychelles
Mahé
Beschreibung
Einleitung
Die Zimmer und Suiten sind verteilt auf zwei Flügel. Zwei Pools (einer davon Adults-Only), eine An- und Abreiselounge, Hauptrestaurant «Avocet», Tiger Bite (das asiatische Streetfood-Konzept), Sega Bar, Spa- und Wellnessbereich, WiFi kostenfrei.
Angebot
Afloya Spa bietet verschiedene Gesichts- und Körperbehandlungen an. Yoga Lektionen.
Zimmer
Zimmer mit Garten- oder Poolsicht (ca. 40 m2), Deluxe Zimmer mit Garten- oder Poolsicht (ca. 46 m2), 12 Junior Suiten (ca. 71 m2), 10 One Bedroom Suiten (ca. 87 m2), 22 Family Connecting Zimmer (ca. 80 m2) eine Two Bedroom Suite mit Ocean View (ca. 175 m2) sowie 1 bis 3-Schlafzimmer Apartments mit/ohne privatem Pool. Alle Zimmer und Suiten sind modern eingerichtet, kombiniert mit lokalem Charme.
Sie verfügen über ein Badezimmer mit Dusche, WC, Haarfön, Espresso Maschine, Minibar, Safe, Bügelmöglichkeiten im Zimmer, Klimaanlage, WiFi kostenfrei, Balkon oder Terrasse. Die One Bedroom Suiten haben ein seperates Schlafzimmer und die Family Connecting Zimmer sind jeweils zwei Zimmer mit Verbindungstüre.
Kinder
Kids Club Bounty Seekers für Kinder und Jugendliche.
ab CHF 233.– / pro Person
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