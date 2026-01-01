Zimmer mit Garten- oder Poolsicht (ca. 40 m2), Deluxe Zimmer mit Garten- oder Poolsicht (ca. 46 m2), 12 Junior Suiten (ca. 71 m2), 10 One Bedroom Suiten (ca. 87 m2), 22 Family Connecting Zimmer (ca. 80 m2) eine Two Bedroom Suite mit Ocean View (ca. 175 m2) sowie 1 bis 3-Schlafzimmer Apartments mit/ohne privatem Pool. Alle Zimmer und Suiten sind modern eingerichtet, kombiniert mit lokalem Charme.

Sie verfügen über ein Badezimmer mit Dusche, WC, Haarfön, Espresso Maschine, Minibar, Safe, Bügelmöglichkeiten im Zimmer, Klimaanlage, WiFi kostenfrei, Balkon oder Terrasse. Die One Bedroom Suiten haben ein seperates Schlafzimmer und die Family Connecting Zimmer sind jeweils zwei Zimmer mit Verbindungstüre.