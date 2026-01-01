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Weißer Sandstrand auf der Fregate Island, ein exklusives Resort im Indischen Ozean auf den Seychellen

Frégate Island Reisen vom Spezialisten

Entspannen auf dieser Seychellen Insel

Frégate Island, eine exklusive Privatinsel im Indischen Ozean, ist das perfekte Ziel für Reisende, die Luxus und unberührte Natur in Einklang bringen möchten. Mit nur 16 luxuriösen Villen bietet dieses Resort ein Höchstmass an Privatsphäre und Komfort. Gäste können sich auf atemberaubende Strände, üppige Vegetation und eine faszinierende Tierwelt freuen, die Fregate Island zu einem einzigartigen Erlebnis machen. Die Insel ist bekannt für ihre nachhaltigen Praktiken und den Schutz bedrohter Arten, was sie zu einem Vorreiter im Ökotourismus macht.

Geniessen Sie exquisite kulinarische Erlebnisse in den hauseigenen Restaurants, wo frische, biologisch angebaute Zutaten verwendet werden. Entspannen Sie im erstklassigen Spa oder erkunden Sie die vielfältigen Wassersportmöglichkeiten. Fregate Island ist nicht nur ein Urlaubsziel, sondern ein unvergessliches Erlebnis in einem der weltweit schönsten Paradiese. Was den Aufenthalt zusätzlich prägt: Tausende freilebende Riesenschildkröten teilen sich die Insel mit den Gästen, und sieben Strände – allen voran die Anse Victorin – bleiben oft über Stunden menschenleer.

Wie Sie anreisen, was Sie auf der Insel erwartet und wann sich die Reise am meisten lohnt, lesen Sie im Folgenden.

Lage und Anreise

Frégate Island liegt am östlichen Rand der Inner Islands, der Granitinseln rund um Mahé. Die Anreise erfolgt in der Regel per Helikopter ab Mahé – ein kurzer Flug über den Indischen Ozean, der bereits zum Erlebnis gehört; alternativ ist die Insel per Boot erreichbar. Da Frégate ausschliesslich den Gästen des Villen-Resorts vorbehalten ist, gibt es keine Tagesbesucher: Wer hier ankommt, teilt die Insel nur mit einer Handvoll anderer Reisender.

Sieben Strände und Tausende Schildkröten

Sieben Strände verteilen sich über die Insel, jeder mit eigenem Charakter – von weiten Sandbuchten bis zu kleinen, von Granitfelsen gerahmten Abschnitten. Die Anse Victorin wird immer wieder zu den schönsten Stränden der Welt gezählt. Weil nur wenige Gäste auf der Insel wohnen, stehen die Chancen gut, einen Strand über Stunden für sich allein zu haben; einzelne Buchten lassen sich sogar exklusiv reservieren.

Ebenso prägend ist die Tierwelt: Tausende freilebende Riesenschildkröten bewegen sich frei über die Insel und kreuzen beim Spaziergang ganz selbstverständlich Ihren Weg. Der konsequente Naturschutz hat Frégate zu einem Rückzugsort für seltene Arten gemacht.

Aktivitäten auf und um die Insel

Trotz ihrer überschaubaren Grösse bietet die Insel viel Abwechslung: Wanderwege führen durch dichten Wald zu Aussichtspunkten, im Inselinneren lohnen Gärten und Plantagen einen Besuch, und das Hausriff lädt direkt ab Strand zum Schnorcheln ein. Auch Kajak- und Bootsausflüge rund um die Insel gehören zum Programm. Welche Riffe im Archipel sonst noch lohnen, zeigt unsere Übersicht zum Schnorcheln auf den Seychellen.

Beste Reisezeit für Frégate Island

Die Seychellen sind ein Ganzjahresziel mit konstant warmen Temperaturen. Von Mai bis September bringt der Südostpassat frischere, trockenere Luft – angenehm für Wanderungen und Aktivitäten. Von November bis März weht der Nordwestpassat; es wird feuchter, mit kurzen tropischen Schauern. In den Übergangsmonaten April und Oktober ist die See am ruhigsten – ideal zum Schnorcheln. Eine detaillierte Übersicht nach Monaten finden Sie unter beste Reisezeit für die Seychellen.

Für wen sich Frégate Island eignet

Frégate Island richtet sich an Reisende, denen Privatsphäre und Natur wichtiger sind als Trubel: Paare und Honeymooner, Familien, die eine sichere, überschaubare Inselwelt schätzen, sowie Naturliebhaber, die Riesenschildkröten und tropische Vegetation aus nächster Nähe erleben möchten. Viele Gäste kombinieren einige Nächte auf Frégate mit Mahé oder Praslin – Anregungen dazu finden Sie auf unserer Seite zum Inselhopping auf den Seychellen. Unsere Seychellen-Spezialisten beraten Sie persönlich und stellen Ihnen die passende Kombination zusammen.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

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Reiseinformationen

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Die Anreise erfolgt in der Regel per Helikopter ab Mahé, alternativ ist ein Bootstransfer möglich. Frégate Island ist ausschliesslich den Gästen des Villen-Resorts vorbehalten – Tagesausflüge gibt es nicht. Wir organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten.

Die Insel ist ganzjährig warm. Während des Südostpassats von Mai bis September ist es frischer und trockener, von November bis März bringt der Nordwestpassat mehr Feuchtigkeit und kurze Schauer. Für Schnorchler sind die Übergangsmonate April und Oktober ideal, wenn die See am ruhigsten ist.

Frégate Island ist eine Privatinsel mit nur 16 Villen, sieben Stränden und Tausenden freilebenden Riesenschildkröten. Die Anse Victorin wird immer wieder zu den schönsten Stränden der Welt gezählt. Dazu kommt ein konsequenter Naturschutz, der die Insel zu einem Vorreiter des Ökotourismus macht.

Für Paare und Honeymooner, die maximale Privatsphäre suchen, ebenso wie für Familien und Naturliebhaber, die eine intakte Inselwelt erleben möchten. Wer mehr vom Archipel sehen will, kombiniert Frégate gut mit Mahé oder Praslin. Unsere Seychellen-Spezialisten stellen Ihnen die passende Route zusammen.

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Seychellen-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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