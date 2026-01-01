Lage und Anreise

Frégate Island liegt am östlichen Rand der Inner Islands, der Granitinseln rund um Mahé. Die Anreise erfolgt in der Regel per Helikopter ab Mahé – ein kurzer Flug über den Indischen Ozean, der bereits zum Erlebnis gehört; alternativ ist die Insel per Boot erreichbar. Da Frégate ausschliesslich den Gästen des Villen-Resorts vorbehalten ist, gibt es keine Tagesbesucher: Wer hier ankommt, teilt die Insel nur mit einer Handvoll anderer Reisender.

Sieben Strände und Tausende Schildkröten

Sieben Strände verteilen sich über die Insel, jeder mit eigenem Charakter – von weiten Sandbuchten bis zu kleinen, von Granitfelsen gerahmten Abschnitten. Die Anse Victorin wird immer wieder zu den schönsten Stränden der Welt gezählt. Weil nur wenige Gäste auf der Insel wohnen, stehen die Chancen gut, einen Strand über Stunden für sich allein zu haben; einzelne Buchten lassen sich sogar exklusiv reservieren.

Ebenso prägend ist die Tierwelt: Tausende freilebende Riesenschildkröten bewegen sich frei über die Insel und kreuzen beim Spaziergang ganz selbstverständlich Ihren Weg. Der konsequente Naturschutz hat Frégate zu einem Rückzugsort für seltene Arten gemacht.

Aktivitäten auf und um die Insel

Trotz ihrer überschaubaren Grösse bietet die Insel viel Abwechslung: Wanderwege führen durch dichten Wald zu Aussichtspunkten, im Inselinneren lohnen Gärten und Plantagen einen Besuch, und das Hausriff lädt direkt ab Strand zum Schnorcheln ein. Auch Kajak- und Bootsausflüge rund um die Insel gehören zum Programm. Welche Riffe im Archipel sonst noch lohnen, zeigt unsere Übersicht zum Schnorcheln auf den Seychellen.

Beste Reisezeit für Frégate Island

Die Seychellen sind ein Ganzjahresziel mit konstant warmen Temperaturen. Von Mai bis September bringt der Südostpassat frischere, trockenere Luft – angenehm für Wanderungen und Aktivitäten. Von November bis März weht der Nordwestpassat; es wird feuchter, mit kurzen tropischen Schauern. In den Übergangsmonaten April und Oktober ist die See am ruhigsten – ideal zum Schnorcheln. Eine detaillierte Übersicht nach Monaten finden Sie unter beste Reisezeit für die Seychellen.

Für wen sich Frégate Island eignet

Frégate Island richtet sich an Reisende, denen Privatsphäre und Natur wichtiger sind als Trubel: Paare und Honeymooner, Familien, die eine sichere, überschaubare Inselwelt schätzen, sowie Naturliebhaber, die Riesenschildkröten und tropische Vegetation aus nächster Nähe erleben möchten. Viele Gäste kombinieren einige Nächte auf Frégate mit Mahé oder Praslin – Anregungen dazu finden Sie auf unserer Seite zum Inselhopping auf den Seychellen. Unsere Seychellen-Spezialisten beraten Sie persönlich und stellen Ihnen die passende Kombination zusammen.