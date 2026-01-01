Beschreibung

Einleitung Die Zimmer und Suiten befinden sich in verschiedenen zweistöckigen Gebäuden, ein Hauptrestaurant, ein à la carte Restaurant mit Blick auf den Strand wo Meeresfrüchte und Grillgerichte serviert werden, eine grosse Auswahl an Bars inkl. Champagner/Tapas Bar, Swim-Up Bars sowie Beach Bar, eine Sushi Bar, Spa- und Wellnessbereich, Boutique, WiFi kostenfrei.

Angebot Das AvaniSpa bietet 7 Behandlungsräume mit einer Auswahl an verschiedenen Gesichts- und Körperbehandlungen, ­Dampfbad.

Zimmer 14 Garden View Balcony Zimmer (32 m2) gleich in der Nähe des Spas, 14 Garden Terrace Zimmer (32 m2), 22 Superior Garden View Balcony Zimmer (32 m2), 42 Superior Garden Terrace (32 m2), 20 Superior Ocean View Balcony (32 m2) mit Meer-/Poolsicht, 8 Superior Terrace Beachside Zimmer (32 m2) nur ein paar Schritte vom Strand entfernt, 26 Premium Lagoon View Balcony (31 m2), 4 Premium Beach View Balcony (37 m2), 26 Premium Lagoon Access Zimmer (37 m2) im Parterre mit direktem Zugang zum Pool, 4 Premium Beach Access Zimmer (37 m2). 4 Ocean View Suiten (64 m2), 4 Premium Beach View Suiten (72 m2), 4 Premium Beach Access Pool Suiten (72 m2) und 4 Premium 2-Schlafzimmer Beach Access Pool Suiten. Alle mit TV, Klimaanlage, Tee- und Kaffeekocher, Badezimmer mit Bad, Dusche, WC, Haarfön, Minibar, WiFi kostenfrei, Telefon, Safe, Balkon oder Terrasse.

Unterhaltung Regelmässige Abendunterhaltung.