Alphonse Island Hotels und Unterkünfte
Entspannen auf dieser Seychellen Insel
Alphonse Island by Blue Safaris Seychelles
ab CHF 1386.– / pro Person
Alphonse Island
Rezeption, Restaurant, Strandbar, Le Lys Bar, Pool, Lounge, WiFi kostenfrei, Spa, Boutique, Forschungs- und...
Lage und Anreise: per Kleinflugzeug ab Mahé
Alphonse Island gehört zu den Outer Islands der Seychellen und liegt weit südwestlich der bekannten Granitinseln. Die Anreise erfolgt per Kleinflugzeug ab Mahé – schon der Anflug über das Atoll mit seiner türkisfarbenen Lagune stimmt auf die Abgeschiedenheit ein. Vor Ort gibt es keine Hotelauswahl und keinen Verkehr: Sie landen, werden zur Lodge begleitet und sind angekommen.
Charakter: ein Atoll, eine Lodge, wenige Gäste
Alphonse ist ein kleines, abgelegenes Atoll mit einer einzigen, bewusst klein gehaltenen Lodge. Genau darin liegt der Reiz: wenige Gäste, viel Raum und eine Natur, die weitgehend sich selbst überlassen bleibt. Während die Seychellen-Inseln im Inneren des Archipels mit Granitfelsen und lebhafteren Orten punkten, steht hier das stille Naturerlebnis im Vordergrund: Strände ohne Fussspuren, Seevögel, Schildkröten und ein Riff, das direkt vor der Insel beginnt.
Aktivitäten: Fliegenfischen von Weltruf, Tauchen, Schnorcheln
Weltbekannt ist Alphonse Island für das Salzwasser-Fliegenfischen: Die Flats rund um das Atoll gehören zu den begehrtesten Revieren überhaupt, und viele Gäste reisen einzig dafür an. Wer nicht fischt, hat trotzdem volle Tage. Die Riffe rund um die Insel sind weitgehend unberührt und machen Tauchgänge hier zu einem seltenen Erlebnis – klares Wasser, intakte Korallen, grosser Fischreichtum. Dazu kommen Schnorcheln direkt ab Strand, Kajakfahren in der Lagune und Spaziergänge über die Insel.
Beste Reisezeit für Alphonse Island
Die Seychellen sind ganzjährig warm, entscheidend ist der Passatwechsel: Von Mai bis September weht der frischere Südost-Passat, von November bis März ist es mit dem Nordwest-Passat feuchter. In den Übergangsmonaten April und Oktober ist die See am ruhigsten – ideal für Tauchen, Schnorcheln und die Ausfahrten auf die Flats. Eine detaillierte Übersicht finden Sie in unserem Ratgeber zur besten Reisezeit für die Seychellen.
Für wen sich Alphonse Island eignet
Alphonse Island passt zu Reisenden, die Exklusivität nicht über Grösse, sondern über Abgeschiedenheit definieren: passionierte Fliegenfischer, Taucher und Paare, die mehrere Tage echte Insel-Ruhe suchen. Wer Restaurants, Shopping und viel Abwechslung erwartet, ist auf den Hauptinseln besser aufgehoben. Sehr bewährt hat sich die Kombination: zuerst einige Tage Inselhopping zwischen Mahé, Praslin und La Digue, danach die stille Zeit auf dem Atoll. Unsere Seychellen-Spezialisten stimmen internationale Flüge, Zubringer und Lodge-Aufenthalt aufeinander ab und beraten Sie persönlich.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Alphonse Island liegt in den Outer Islands der Seychellen und wird per Kleinflugzeug ab Mahé angeflogen. Der Zubringerflug wird auf Ihre internationalen Flüge abgestimmt, vor Ort übernimmt die Lodge den Empfang. Da die kleine Lodge nur wenige Gäste aufnimmt, empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung.
Die Seychellen sind das ganze Jahr über warm. Von Mai bis September sorgt der Südost-Passat für frischere Luft, von November bis März ist es mit dem Nordwest-Passat feuchter. Am ruhigsten ist die See in den Übergangsmonaten April und Oktober – die beste Wahl für Tauchen, Schnorcheln und das Fischen auf den Flats.
Ja. Die Insel bietet Tauchen an weitgehend unberührten Riffen, Schnorcheln direkt ab Strand, Kajakfahren, Wanderwege sowie Pool und Restaurant in der Lodge. Viele Gäste kommen allein wegen der Abgeschiedenheit und der intakten Natur des Atolls.
Ja, das ist sogar die häufigste Reiseform: zuerst einige Tage auf Mahé, Praslin oder La Digue, anschliessend die ruhige Zeit auf dem Atoll. Die Zubringerflüge ab Mahé lassen sich gut in eine solche Route einbauen. Unsere Spezialisten stellen die Kombination passend zu Ihren Daten zusammen.
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