Alphonse Island ist ein kleines, privates Inselresort auf den Seychellen. Gäste können Zimmer in der Lodge buchen oder in einer der drei Villen der Insel übernachten. Die Lodge hat auch ein Restaurant, einen Swimmingpool, eine Bar und einen Fitnessraum. Zu den Outdoor-Aktivitäten zählen Wandern, Schwimmen und Angeln. Gäste können sogar im Meer tauchen oder schnorcheln.

Eines der beliebtesten Merkmale der Lodge ist der Pier zum Angeln. Das Resort verfügt über ein eigenes Boot, mit dem Sie im Meer angeln können. Sie haben auch ihre eigene Ausrüstung, die die Gäste kostenlos nutzen können. Gäste können auch ihre eigenen Ruten und Köder mitbringen, wenn sie vom Pier der Insel aus angeln möchten. Viele Besucher stellen fest, dass einige der besten Fische, die sie je gegessen haben, von der Alphonse Island Lodge stammen.

Die Lodge befindet sich auf einer privaten Insel und ist daher nur mit dem Boot erreichbar. Die Gäste erreichen die Insel nach einer kurzen Bootsfahrt vom internationalen Flughafen der Seychellen. Es gibt zwei Anlegestellen an gegenüberliegenden Enden der Insel, an denen die Gäste ihre Boote festmachen können. Sobald Sie auf der Insel ankommen, haben Sie Zugang zu Wanderwegen, Kajaks und Tauchausrüstung. Darüber hinaus gibt es im Resort einen Swimmingpool, eine Bar und ein Restaurant.

Wandern durch die Wälder der Insel ist eine großartige Möglichkeit, ihre natürliche Schönheit zu erkunden und gleichzeitig Kalorien zu verbrennen. Die Gäste können auch schwimmen oder sich am Pool entspannen, während sie auf ihre nächste Mahlzeit oder den Beginn ihres Tauchausflugs warten.

Gäste haben Zugang zu vielen verschiedenen Aktivitäten in der Alphonse Island Lodge and Hotel. Das Resort verfügt über ein Boot für Angeltouren, Wanderwege und Tauchausrüstung. Es gibt auch drei Villen, in denen Gäste übernachten können, wenn sie nicht in der Lodge selbst übernachten möchten. Außerdem gibt es ein Restaurant, einen Swimmingpool und ein Fitnessstudio für alle, die hier übernachten.

Kein Wunder, dass dieser Ort so beliebt ist! Als abgelegenes Atoll der Outer Islands ist Alphonse zudem eine der weltweit bekanntesten Adressen für Salzwasser-Fliegenfischen, und die Riffe rund um die Insel zählen zu den unberührtesten des Indischen Ozeans.

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