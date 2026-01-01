Lage und Anreise: rund eine Flugstunde ab Mahé

Desroches Island ist die Hauptinsel der Amiranten und gehört damit zu den Outer Islands der Seychellen – jener abgelegenen Inselwelt südwestlich der bekannten Hauptinseln, die nur wenige Reisende je zu sehen bekommen. Die Anreise ist dennoch unkompliziert: Ab Mahé erreichen Sie Desroches mit einem Inlandflug in rund einer Stunde. Damit ist die Insel der einfachste Einstieg in die äusseren Seychellen – ohne lange Schiffspassagen und ohne aufwendige Logistik. Wie sich Desroches von Praslin, La Digue und den übrigen Seychellen-Inseln unterscheidet, zeigen wir Ihnen gerne im direkten Vergleich.

Charakter und Strände: eine Insel, ein Resort

Desroches ist eine Resort-Insel: Die gesamte Insel steht den Gästen eines einzigen Resorts offen, Tagesbesucher gibt es nicht. Das prägt die Atmosphäre – die kilometerlangen, einsamen Strände teilen Sie oft mit niemandem. Wer möchte, folgt der Küste zu Fuss und findet immer wieder Abschnitte, an denen weit und breit keine Fussspuren zu sehen sind. Der weiche, goldfarbene Sand und das klare Wasser machen die Insel zu einem der schönsten Badeziele der äusseren Seychellen.

Aktivitäten: erstklassiges Tauchen und Hochseefischen

Unter Wasser spielt Desroches seine Lage voll aus: Das Tauchen rund um die Insel gilt als erstklassig, die Plätze sind kaum frequentiert, und wer abtaucht, hat die Riffe meist für sich. Auch das Hochseefischen gehört zu den grossen Stärken der Amiranten – die fischreichen Gewässer der Outer Islands beginnen praktisch vor der Haustür. Wer es gemütlicher mag, schnorchelt direkt vom Strand aus, denn schon im flachen Wasser sind viele Fischarten unterwegs. Dazu kommen Spaziergänge über die Insel, Bootsausflüge und viel bewusst ungeplante Zeit – Desroches ist kein Ort für ein dichtes Programm, sondern für Entschleunigung.

Beste Reisezeit für Desroches Island

Die Seychellen sind ganzjährig warm, auch auf den Amiranten. Von Mai bis September sorgt der Südost-Passat für frischere, trockenere Luft und etwas mehr Wind, von November bis März bringt der Nordwest-Passat mehr Feuchtigkeit und einzelne Schauer. Für Taucher und Hochseefischer besonders interessant: In den Übergangsmonaten April und Oktober ist die See am ruhigsten und die Sicht unter Wasser meist am besten. Welche Monate zu Ihren Plänen passen, lesen Sie in unserer Übersicht zur besten Reisezeit für die Seychellen.

Für wen sich Desroches Island eignet

Desroches passt zu Reisenden, die Abgeschiedenheit suchen, ohne auf Komfort zu verzichten: Paare und Honeymooner, Taucher und Fischer, aber auch Familien, die eine sichere, überschaubare Insel schätzen. Weniger geeignet ist sie für alle, die Restaurants, Shopping oder Abwechslung ausserhalb des Resorts erwarten. Viele unserer Gäste kombinieren Desroches deshalb mit einigen Tagen auf Mahé oder Praslin – wie sich das als Inselhopping organisieren lässt, planen unsere Seychellen-Spezialisten gerne mit Ihnen.