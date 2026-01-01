Ein 1-Schlafzimmer-Apartment im Parterre und drei 2-Schlafzimmer-Apartments (Parterre & 1. Stock), stilvoll eingerichtet. Moderne Küche, Bad mit Dusche/WC, Haarfön, Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, Safe, TV, DVD, WiFi kostenfrei, Waschmaschine, Wohnbereich und grosse Terrasse oder Balkon mit Meersicht. Zusätzlich: 7 1-Schlafzimmer- und 2 2-Schlafzimmer-Apartments mit Bergsicht im hinteren Gebäude. Koch auf Anfrage gegen Gebühr.