Praslin Hotels vom Spezialisten
Resorts, Lodges, Beach Houses
Raffles Seychelles
ab CHF 715.– / pro Person
Praslin
Rezeption, vier Restaurants, Poolbar, Lounge, Raffles Boutique, zwei Pools, Spa- und Wellnessbereich mit Fitnesscenter.
Constance Lemuria Seychelles
ab CHF 547.– / pro Person
Praslin
Das Hauptgebäude liegt auf einem Hügel mit Blick auf die Strände. Durch die Verwendung von viel Holz und Natursteinen...
Le Duc de Praslin
ab CHF 321.– / pro Person
Praslin
Bar, zwei Restaurants, Chill Out Tapas Lounge Bar, schöner tropischer Garten mit Pool, Rezeption, Aufenthaltsraum mit...
Paradise Sun
ab CHF 411.– / pro Person
Praslin
Die Zimmer liegen in verschiedenen ein- und zweistöckigen Bungalows, die hufeisenförmig im grossen, tropischen Garten...
Hotel L'Archipel
ab CHF 256.– / pro Person
Praslin
Die Zimmer befinden sich in ein- und zweistöckigen Bungalows. Offenes Restaurant und Bar im Hauptgebäude....
Indian Ocean Lodge
ab CHF 260.– / pro Person
Praslin
Acht stilvolle, zweistöckige Gebäude mit je 4 Zimmern, moderne Lobby, Boutique, Restaurant, Bar, Lounge, zwei Pools....
Acajou Beach Resort
ab CHF 264.– / pro Person
Praslin
Die Zimmer befinden sich in zweistöckigen Reihenbungalows aus Holz verteilt in einem schönen Garten, Hauptgebäude mit...
Coco de Mer & Black Parrot Suites
ab CHF 198.– / pro Person
Praslin
Das renovierte Hotel bietet ein Hauptgebäude mit Rezeption, Hauptrestaurant, à la carte Restaurant, 2 Bars, 2 Pools...
Village du Pêcheur
ab CHF 230.– / pro Person
Praslin
Hauptgebäude mit Rezeption, Lounge, zwei Spa-Behandlungsräume, Coco de Mer Bar, Restaurant, Boutique, Bibliothek,...
Bliss Praslin
ab CHF 144.– / pro Person
Praslin
Beach House Restaurant, Bar, zwei Pools, Spa, WiFi kostenfrei in den öffentlichen Bereichen.
Praslin Inselguide: Anse Lazio, Vallée de Mai und mehr
Praslin, die zweitgrösste Insel der Seychellen, gilt für viele als die perfekte Mischung: deutlich ruhiger als Mahé, aber mit mehr Hotels, Restaurants und Verbindungen als die kleineren Nachbarinseln. Berühmt ist Praslin vor allem für zwei Dinge – Strände von Weltrang und das Vallée de Mai.
Vallée de Mai: Das UNESCO-Weltnaturerbe im Inselinneren wirkt wie ein urzeitlicher Palmenwald. Hier wächst die legendäre Coco de Mer, die grösste Samenfrucht der Welt, und mit etwas Glück entdecken Sie den seltenen Seychellen-Rabenpapagei, der nur auf Praslin vorkommt. Ein Besuch lässt sich gut mit einem Strandnachmittag verbinden.
Die schönsten Strände: Die Anse Lazio im Nordwesten wird regelmässig zu den schönsten Stränden der Welt gezählt – eine weite Bucht mit türkisfarbenem Wasser, gerahmt von den typischen Granitfelsen. Stiller ist die Anse Georgette im Norden: Der Zugang führt über das Gelände eines Resorts und will angemeldet sein, dafür ist der Strand selten überlaufen. Wer es bequem mag, wählt die Anse Volbert an der Côte d'Or mit ihrem flachen, ruhigen Wasser und vielen Unterkünften in Gehdistanz.
Anreise und Inselhopping: Ab Mahé erreichen Sie Praslin mit der Schnellfähre in rund einer Stunde oder mit einem kurzen Inlandflug. Nach La Digue ist es per Fähre nur noch ein Katzensprung – Praslin ist damit der ideale Standort, um beide Nachbarinseln zu erleben. Mehr dazu auf unserer Seite zum Inselhopping auf den Seychellen.
Für wen eignet sich Praslin? Für Geniesser und Paare – nicht zufällig ist die Insel ein Klassiker für Hochzeitsreisen –, für Naturliebhaber und für alle, die Traumstrände ohne Trubel suchen. Einen Vergleich aller Inseln finden Sie auf der Seite Seychellen Inseln; welcher Monat sich am besten eignet, zeigt die beste Reisezeit für die Seychellen.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
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