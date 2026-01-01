Die Insel Praslin verzaubert Besucher nicht nur mit ihrer atemberaubenden Naturschönheit, sondern auch mit einer beeindruckenden Vielfalt an Unterkünften. Von luxuriösen Resorts bis hin zu gemütlichen Lodges bietet die zweitgrösste Seychellen-Insel für jeden Reisenden das perfekte Domizil.



Wer Luxus sucht, wird auf Praslin definitiv fündig. Das Raffles Seychelles thront majestätisch über der Küste und verwöhnt seine Gäste mit exklusiven Villen, mehreren Restaurants und einem Spa, das seinesgleichen sucht. Nicht minder beeindruckend ist das Constance Lemuria, ein Resort, das Architektur und Naturschönheit perfekt miteinander verbindet.

Gäste können hier zwischen Golfplatz, mehreren Pools und direktem Strandzugang wählen.



Für Reisende, die etwas mehr Bodenständiges suchen, bieten Hotels wie das Le Duc de Praslin oder das L'Archipel eine hervorragende Mischung aus Komfort und kreolischem Charme. Diese Unterkünfte punkten mit ihrer zentralen Lage, familiärer Atmosphäre und herzlichem Service, der die Seychellen so besonders macht. Umweltbewusste Urlauber werden das Les Lauriers Eco Hotel lieben, das Nachhaltigkeit grossschreibt, ohne auf Komfort zu verzichten.

Ähnlich überzeugen das Indian Ocean Lodge und das Village du Pecheur mit ihrer naturnahen Architektur und Einbindung in die lokale Umgebung.

Budget-Reisende müssen nicht auf Qualität verzichten. The Islander's Hotel, L'Hirondelle und das Berjaya Praslin Beach bieten komfortable Zimmer zu sehr günstigen Preisen. Diese Unterkünfte sind ideal für Backpacker, Paare und Familien, die mehr Geld für Aktivitäten und Ausflüge übrig haben möchten.

Besonders charmant sind die zahlreichen Chalets und Villen direkt am Strand. Côte d'Or Chalets, Les Villas d'Or und Côte d'Or Footprints ermöglichen ein fast privates Urlaubserlebnis. Hier kann man morgens direkt vom Balkon aus das türkisblaue Meer betrachten und den Tag mit einem Kaffee beginnen.

Für Romantiker und Honeymooner haben Resorts wie das Paradise Sun, das Dhevatara Beach Hotel und die Black Parrot Suites des Coco de Mer etwas ganz Besonderes parat. Private Terrassen, Meerblick und exklusive Atmosphäre garantieren unvergessliche Momente. Die Vielfalt der Unterkünfte auf Praslin ist beeindruckend. Egal ob Luxusreisender, Naturliebhaber, Schnäppchenjäger oder Romantiker - hier findet wirklich jeder seine perfekte Unterkunft. Die Insel vereint traumhafte Strände, üppige Vegetation und eine Hotellandschaft, die keine Wünsche offenlässt.

Praslin ist mehr als nur ein Urlaubsziel - es ist ein Paradies, das Träume wahr werden lässt. Unsere Auswahl an Hotels, Resorts, Lodges und Chalets macht jeden Aufenthalt zu einem einzigartigen Erlebnis.