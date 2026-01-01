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Untouched and beautiful Anse Lazio Beach on Praslin island, Seychelles

Praslin Hotels vom Spezialisten

Resorts, Lodges, Beach Houses

Die Insel Praslin verzaubert Besucher nicht nur mit ihrer atemberaubenden Naturschönheit, sondern auch mit einer beeindruckenden Vielfalt an Unterkünften. Von luxuriösen Resorts bis hin zu gemütlichen Lodges bietet die zweitgrösste Seychellen-Insel für jeden Reisenden das perfekte Domizil.

Wer Luxus sucht, wird auf Praslin definitiv fündig. Das Raffles Seychelles thront majestätisch über der Küste und verwöhnt seine Gäste mit exklusiven Villen, mehreren Restaurants und einem Spa, das seinesgleichen sucht. Nicht minder beeindruckend ist das Constance Lemuria, ein Resort, das Architektur und Naturschönheit perfekt miteinander verbindet.

Gäste können hier zwischen Golfplatz, mehreren Pools und direktem Strandzugang wählen.

Für Reisende, die etwas mehr Bodenständiges suchen, bieten Hotels wie das Le Duc de Praslin oder das L'Archipel eine hervorragende Mischung aus Komfort und kreolischem Charme. Diese Unterkünfte punkten mit ihrer zentralen Lage, familiärer Atmosphäre und herzlichem Service, der die Seychellen so besonders macht. Umweltbewusste Urlauber werden das Les Lauriers Eco Hotel lieben, das Nachhaltigkeit grossschreibt, ohne auf Komfort zu verzichten.

Ähnlich überzeugen das Indian Ocean Lodge und das Village du Pecheur mit ihrer naturnahen Architektur und Einbindung in die lokale Umgebung.

Budget-Reisende müssen nicht auf Qualität verzichten. The Islander's Hotel, L'Hirondelle und das Berjaya Praslin Beach bieten komfortable Zimmer zu sehr günstigen Preisen. Diese Unterkünfte sind ideal für Backpacker, Paare und Familien, die mehr Geld für Aktivitäten und Ausflüge übrig haben möchten.

Besonders charmant sind die zahlreichen Chalets und Villen direkt am Strand. Côte d'Or Chalets, Les Villas d'Or und Côte d'Or Footprints ermöglichen ein fast privates Urlaubserlebnis. Hier kann man morgens direkt vom Balkon aus das türkisblaue Meer betrachten und den Tag mit einem Kaffee beginnen.

Für Romantiker und Honeymooner haben Resorts wie das Paradise Sun, das Dhevatara Beach Hotel und die Black Parrot Suites des Coco de Mer etwas ganz Besonderes parat. Private Terrassen, Meerblick und exklusive Atmosphäre garantieren unvergessliche Momente. Die Vielfalt der Unterkünfte auf Praslin ist beeindruckend. Egal ob Luxusreisender, Naturliebhaber, Schnäppchenjäger oder Romantiker - hier findet wirklich jeder seine perfekte Unterkunft. Die Insel vereint traumhafte Strände, üppige Vegetation und eine Hotellandschaft, die keine Wünsche offenlässt.

Praslin ist mehr als nur ein Urlaubsziel - es ist ein Paradies, das Träume wahr werden lässt. Unsere Auswahl an Hotels, Resorts, Lodges und Chalets macht jeden Aufenthalt zu einem einzigartigen Erlebnis.

Raffles SeychellesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 715.– / pro Person
Praslin
Rezeption, vier Restaurants, Poolbar, Lounge, Raffles Boutique, zwei Pools, Spa- und Wellnessbereich mit Fitnesscenter.
Constance Lemuria SeychellesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 547.– / pro Person
Praslin
Das Hauptgebäude liegt auf einem Hügel mit Blick auf die Strände. Durch die Verwendung von viel Holz und Natursteinen...
Le Duc de PraslinHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 321.– / pro Person
Praslin
Bar, zwei Restaurants, Chill Out Tapas Lounge Bar, schöner tropischer Garten mit Pool, Rezeption, Aufenthaltsraum mit...
Paradise SunHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 411.– / pro Person
Praslin
Die Zimmer liegen in verschiedenen ein- und zweistöckigen Bungalows, die hufeisenförmig im grossen, tropischen Garten...
Hotel L'ArchipelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 256.– / pro Person
Praslin
Die Zimmer befinden sich in ein- und zweistöckigen Bungalows. Offenes Restaurant und Bar im Hauptgebäude....
Indian Ocean LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 260.– / pro Person
Praslin
Acht stilvolle, zweistöckige Gebäude mit je 4 Zimmern, moderne Lobby, Boutique, Restaurant, Bar, Lounge, zwei Pools....
Acajou Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 264.– / pro Person
Praslin
Die Zimmer befinden sich in zweistöckigen Reihenbungalows aus Holz verteilt in einem schönen Garten, Hauptgebäude mit...
Coco de Mer & Black Parrot SuitesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 198.– / pro Person
Praslin
Das renovierte Hotel bietet ein Hauptgebäude mit Rezeption, Hauptrestaurant, à la carte Restaurant, 2 Bars, 2 Pools...
Les Lauriers Eco HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 196.– / pro Person
Praslin
Inselbekanntes Restaurant, Bars, Pool.
Village du PêcheurHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 230.– / pro Person
Praslin
Hauptgebäude mit Rezeption, Lounge, zwei Spa-Behandlungsräume, Coco de Mer Bar, Restaurant, Boutique, Bibliothek,...
Cote d'Or LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 173.– / pro Person
Praslin
Bliss PraslinHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 144.– / pro Person
Praslin
Beach House Restaurant, Bar, zwei Pools, Spa, WiFi kostenfrei in den öffentlichen Bereichen.
Pirogue LodgeHotel RatingHotel Rating
ab CHF 146.– / pro Person
Praslin
Restaurant, Bar, Pool.
The Islander's Hotel
ab CHF 100.– / pro Person
Praslin
Cote d'Or Chalets
ab CHF 89.– / pro Person
Praslin
Les Villas d'Or
ab CHF 205.– / pro Person
Praslin
L'Hirondelle
ab CHF 102.– / pro Person
Praslin
Cote d'Or Footprints
ab CHF 185.– / pro Person
Praslin
Heliconia Grove
ab CHF 161.– / pro Person
Praslin

Praslin Inselguide: Anse Lazio, Vallée de Mai und mehr

Praslin, die zweitgrösste Insel der Seychellen, gilt für viele als die perfekte Mischung: deutlich ruhiger als Mahé, aber mit mehr Hotels, Restaurants und Verbindungen als die kleineren Nachbarinseln. Berühmt ist Praslin vor allem für zwei Dinge – Strände von Weltrang und das Vallée de Mai.

Vallée de Mai: Das UNESCO-Weltnaturerbe im Inselinneren wirkt wie ein urzeitlicher Palmenwald. Hier wächst die legendäre Coco de Mer, die grösste Samenfrucht der Welt, und mit etwas Glück entdecken Sie den seltenen Seychellen-Rabenpapagei, der nur auf Praslin vorkommt. Ein Besuch lässt sich gut mit einem Strandnachmittag verbinden.

Die schönsten Strände: Die Anse Lazio im Nordwesten wird regelmässig zu den schönsten Stränden der Welt gezählt – eine weite Bucht mit türkisfarbenem Wasser, gerahmt von den typischen Granitfelsen. Stiller ist die Anse Georgette im Norden: Der Zugang führt über das Gelände eines Resorts und will angemeldet sein, dafür ist der Strand selten überlaufen. Wer es bequem mag, wählt die Anse Volbert an der Côte d'Or mit ihrem flachen, ruhigen Wasser und vielen Unterkünften in Gehdistanz.

Anreise und Inselhopping: Ab Mahé erreichen Sie Praslin mit der Schnellfähre in rund einer Stunde oder mit einem kurzen Inlandflug. Nach La Digue ist es per Fähre nur noch ein Katzensprung – Praslin ist damit der ideale Standort, um beide Nachbarinseln zu erleben. Mehr dazu auf unserer Seite zum Inselhopping auf den Seychellen.

Für wen eignet sich Praslin? Für Geniesser und Paare – nicht zufällig ist die Insel ein Klassiker für Hochzeitsreisen –, für Naturliebhaber und für alle, die Traumstrände ohne Trubel suchen. Einen Vergleich aller Inseln finden Sie auf der Seite Seychellen Inseln; welcher Monat sich am besten eignet, zeigt die beste Reisezeit für die Seychellen.

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Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

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