Eine klassische Kreuzfahrt oder lieber auf eigene Faust?

Das für Sie passende Angebot auf den Seychellen

Erleben Sie das Paradies schlechthin auf einem Schiff, mit dem Sie um die Inseln der Seychellen reisen. Lauschen Sie den Geräuschen des Meeres und geniessen Sie den sanften Wind in Ihren Haaren. Schier endlos scheinende Strände mit feinem Sandstrand und türkisfarbenem Wasser laden zur Erholung und Entspannung am Meer ein. Bestaunen Sie bei einem Tauchgang bunte Korallenriffe oder beobachten Sie imposante Schildkröten. Besuchen Sie auch die Hauptstadt Victoria, wo Sie im Stadtkern zahlreiche Zeugnisse aus der britischen Kolonialzeit finden!