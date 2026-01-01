Knecht Reisegruppe Gütesiegel
seychellen Reisen Gütesiegel
seychellenreisen
Boat-trip to Seychelles Beach

Seychellen Schiffsreisen vom Spezialisten

An traumhaften Küsten vor Anker gehen

Nicht ohne Grund verzaubern die Seychellen jährlich Tausende mit einer bunten Kultur, zahlreichen historischen Stätten der Kolonialzeit und natürlich mit traumhaften Sandstränden und einem idyllischen Landesinneren. Die Seychellen bieten Ihnen Auszeit und Ruhe abseits des Alltags, weit entfernt von jeglicher Hektik. Verbinden Sie Ihren Traumaufenthalt mit einer Rundreise durch Afrika! Unsere Spezialisten stellen Ihnen Ihre Ferien gerne ganz individuell zusammen.

Icon map8 Tage
Cocktail Creole
Preis auf Anfrage
ab/bis Mahé
Highlights: Katamaran Kreuzfahrt, Praslin, Die gigantischen Granitfelsen auf La Digue, Aktiv am Bordleben teilnehmen,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map4 Tage
Kreuzfahrt In the garden of Eden
Preis auf Anfrage
ab Praslin bis Mahé
Highlights: Das ultimative Yacht-Erlebnis!, Kreuzfahrt auf der gemütlichen MY Pegasus, Kein lästiges Kofferpacken und...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map5 Tage
Kreuzfahrt In the garden of Eden
Preis auf Anfrage
ab Mahé bis Praslin
Highlights: Das ultimative Yacht-Erlebnis!, Kreuzfahrt auf der gemütlichen MY Pegasus., Kein lästiges Kofferpacken...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map8 Tage
Kreuzfahrt In the garden of Eden
Preis auf Anfrage
ab/bis Mahé
Highlights: Das ultimative Yacht-Erlebnis!, Motoryacht mit 21 Kabinen, Restaurants, Lounge, Bibliothek und Zen...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Praslin Dream Premium
Preis auf Anfrage
ab/bis Mahé
Highlights: St. Anne Marine Park, Cocos Island, La Digue, Cousin, Praslin, Grande Soeur, Curieuse, Anse Petite Cour,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
SY Sea Star / SY Sea Bird
Preis auf Anfrage
ab/bis Mahé
Highlights: Komfortable Kreuzfahrt auf einem Segelschiff, Anse Source d'Argent, La Digue, Einzigartige Vogelwelt,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Eine klassische Kreuzfahrt oder lieber auf eigene Faust?

Das für Sie passende Angebot auf den Seychellen

Erleben Sie das Paradies schlechthin auf einem Schiff, mit dem Sie um die Inseln der Seychellen reisen. Lauschen Sie den Geräuschen des Meeres und geniessen Sie den sanften Wind in Ihren Haaren. Schier endlos scheinende Strände mit feinem Sandstrand und türkisfarbenem Wasser laden zur Erholung und Entspannung am Meer ein. Bestaunen Sie bei einem Tauchgang bunte Korallenriffe oder beobachten Sie imposante Schildkröten. Besuchen Sie auch die Hauptstadt Victoria, wo Sie im Stadtkern zahlreiche Zeugnisse aus der britischen Kolonialzeit finden!

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Seychellen Ferien mit Kindern

Einmalige Ferien für Gross und Klein

Seychellen Inselhopping

Erleben Sie die Vielfalt der Seychellen

Seychellen Inseln

Das Inselparadies im Überblick

Kenya-Seychellen

Kombinieren Sie eine Safari mit traumhaften Badeferien

Seychellen Hochzeitsreisen

Lassen Sie sich romantische Flitterwochen zusammenstellen

Seychellen Schnorcheln

Erkunden Sie eine einmalige Unterwasserwelt

Seychellen Tauchen

Schwimmen auch Sie mit den Fischen vor den Seychellen

Reiseinformationen

Die wichtigsten Informatinen zu den Seychellen im Überblick

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Seychellen-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren