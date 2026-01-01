Seychellen Schiffsreisen vom Spezialisten
An traumhaften Küsten vor Anker gehen
Cocktail Creole
Preis auf Anfrage
ab/bis Mahé
Highlights: Katamaran Kreuzfahrt, Praslin, Die gigantischen Granitfelsen auf La Digue, Aktiv am Bordleben teilnehmen,...
8 Tage / 7 Nächte
ab Praslin bis Mahé
Highlights: Das ultimative Yacht-Erlebnis!, Kreuzfahrt auf der gemütlichen MY Pegasus, Kein lästiges Kofferpacken und...
4 Tage / 3 Nächte
ab Mahé bis Praslin
Highlights: Das ultimative Yacht-Erlebnis!, Kreuzfahrt auf der gemütlichen MY Pegasus., Kein lästiges Kofferpacken...
5 Tage / 4 Nächte
ab/bis Mahé
Highlights: Das ultimative Yacht-Erlebnis!, Motoryacht mit 21 Kabinen, Restaurants, Lounge, Bibliothek und Zen...
8 Tage / 7 Nächte
Praslin Dream Premium
Preis auf Anfrage
ab/bis Mahé
Highlights: St. Anne Marine Park, Cocos Island, La Digue, Cousin, Praslin, Grande Soeur, Curieuse, Anse Petite Cour,...
8 Tage / 7 Nächte
SY Sea Star / SY Sea Bird
Preis auf Anfrage
ab/bis Mahé
Highlights: Komfortable Kreuzfahrt auf einem Segelschiff, Anse Source d'Argent, La Digue, Einzigartige Vogelwelt,...
8 Tage / 7 Nächte
Eine klassische Kreuzfahrt oder lieber auf eigene Faust?
Das für Sie passende Angebot auf den Seychellen
Erleben Sie das Paradies schlechthin auf einem Schiff, mit dem Sie um die Inseln der Seychellen reisen. Lauschen Sie den Geräuschen des Meeres und geniessen Sie den sanften Wind in Ihren Haaren. Schier endlos scheinende Strände mit feinem Sandstrand und türkisfarbenem Wasser laden zur Erholung und Entspannung am Meer ein. Bestaunen Sie bei einem Tauchgang bunte Korallenriffe oder beobachten Sie imposante Schildkröten. Besuchen Sie auch die Hauptstadt Victoria, wo Sie im Stadtkern zahlreiche Zeugnisse aus der britischen Kolonialzeit finden!
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Seychellen-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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