Seychellen Tauchen: Riffe und mehr
Korallenriffe, Fischwärme, Schwämme – reiche Natur!
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Ein Paradies für Taucher
Offshore-Tauchen auf den Seychellen
Tauchferien auf den Seychellen sind nicht nur für Anfänger interessant. Hier gibt es auch Tauchgebiete für erfahrene Taucher. Das Prozedere ist aber fast immer gleich: Sie treten mit einer Tauchschule oder einem Tauchclub in Kontakt. Die meisten Clubs holen Sie direkt am Hotel ab, so dass Sie keine öffentlichen Busse nutzen müssen. Gemeinsam mit anderen Taucherinnen und Tauchern des Clubs fahren Sie in kleinen Gruppen zu den Inseln.
Bei der Wahl der passenden Tauchschule spielen Hygiene und Sicherheit sowie bei erfahrenen Tauchern der Nachweis von Tauchscheinen eine wichtige Rolle. Wir zeigen Ihnen die Gebiete, die Sie bei Ihrer Tauchreise auf die Seychellen auf keinen Fall verpassen sollten:
Marianne Tauchspot: Hier finden Sie die schönsten Hai-Tauchspots der Welt! Vor der Felskulisse der kleinen Insel treffen Sie vielleicht sogar scheue Riffhaie.
Chimney Rocks Tauchspot: Hierher sollten sich nur erfahrenere Taucher wagen. Denn die zu Dutzenden übereinander getürmten Felsen sind sehr steil und fallen tief ab.
Ave Maria Rocks Tauchspot: Der Felsen vor der Küste La Digues ist optimal geeignet für Tauchneulinge. Die Wassertiefe liegt bei zwölf bis sechszehn Metern. Sie treffen hier auf Rochen, Haie, Barrakudas und andere Grossfische.
Coco Island Tauchspot: Das ist der Inbegriff einer tropischen Insel! An diesem Korallenriff, das die Insel vollständig umgibt, tummelt sich wirklich alles, was Sie gerne sehen wollen. Allerdings wird vor dem Tauchen und Schnorcheln eine Gebühr an die hiesigen Ranger fällig.
Atemberaubende Vielfalt auf den Seychellen
Die Seychellen liegen im Indischen Ozean. Hier finden Sie zahlreiche unterschiedliche Lebensräume, die jeweils ganz eigenen, auf ihre jeweilige Nische spezialisierten Arten ein Zuhause bieten. Die Riffe können mit Hart- und Weichkorallen besiedelt sein und grosse Schwärme bunter Fische beheimaten. Auf den Seychellen tauchen Menschen jedoch auch nur für das eine, ultimative Foto. Denn hier tummeln sich Walhaie, Kraken, Feuerfische und Quallen, Riesenmuränen und Teufelsrochen. Rund um die kleineren Inseln wie beispielsweise La Digue begegnen Sie vielleicht auch Riesenkugelfischen.
Der Tauchgang: Ausrüstung und Bedingungen
Machen Sie sich über die Wassertemperatur keine Gedanken: Hier herrschen ganzjährig zwischen 25 und 30 Grad Celsius! Über das Reisewetter sollten Sie sich im Vorfeld jedoch genauer informieren. Zum Tauchen sind die Monate März bis Mitte Mai und September bis Mitte Dezember am besten geeignet, denn hier befinden Sie sich sicher ausserhalb des Monsuns. Die Sicht unter Wasser ist klar und liegt bei bis zu 30 Metern. In unmittelbarer Nähe der Inseln tauchen Sie bis zu 20 Meter tief, und Offshore sind es sogar bis zu 40 Meter.
Sie tauchen im Shorty, Offshore allerdings im langen Neoprenanzug. Ausserdem benötigen Sie Flossen, Sauerstoffflaschen und Masken – aber dieses Zubehör können Sie auch an den Tauchbasen oder -schulen ausleihen.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Seychellen-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Seychellen Ferien mit der Familie vom Spezialis…
- Seychellen Schnorchel Ferien
- Seychellen Inseln
- Seychellen Inselhüpfen
- Kenya und Seychellen Reisen
- Nützliche Seychellen Reisetipps
- Seychellen Hotels vom Spezialisten
- Seychellen Schiffsreisen vom Spezialisten
- Seychellen Rundreisen vom Spezialisten
- Seychellen Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
- Nachhaltiger Tourismus
- Pioniere der Reiseindustrie