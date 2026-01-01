Restaurant, Bar, Lounge, Infinity-Pool direkt am Strand, Spa- und Wellnessbehandlungen, WiFi kostenfrei.

28 Oceanview Chalets alle mit Telefon, WiFi kostenfrei, TV, Klimaanlage, Deckenventilator, Safe, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Nespresso Maschine (4 Kapseln pro Tag inklusive), Badezimmer mit Dusche, WC, Haarfön, Terrasse mit Meersicht. Die 12 Oceanview Chalets mit Plunge-Pool bieten zusätzlich einen privaten Plungepool.