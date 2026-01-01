Das Le Syel Hilltop Spa bietet verschiedene lokal inspirierte Gesichts- und Körperbehandlungen mit organischen Produkten, ein Yogaprogramm das auf den vier Elementen der Natur basiert und einen Bade Butler.

Die Garden-View Villen (186 m2 inkl. Terrasse) im tropischen Garten verteilt verfügen über Bad, Regendusche, WC, Haarfön, Flachbildschirm TV, WiFi kostenfrei, CD/DVD-Player, Telefon, Minibar, Safe, Klimaanlage, Deckenventilator und eine grosse Terrasse. Die Ocean View, Hilltop Ocean View Villen und Serenity Villen sind gleich eingerichtet, liegen erhöht über der Bucht und haben eine traumhafte Aussicht. Alle Villen haben einen privaten Pool (29 m2) und eine Aussendusche. Die 2-Schlafzimmer Suiten (ab 524 m2) und die 3- bis 6-Schlafzimmer Residence Villen überzeugen mit 971 - 2500 m2 Wohnraum in Hanglage und privatem Butler Service. Zwei 3-Schlafzimmer Beach Suiten bieten direkten Strandzugang.

