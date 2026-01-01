Seychellen Hotels vom Spezialisten

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Der perfekte Ort für Ihre Traumferien

Wenn es um die Hotelauswahl geht, sind die Bedürfnisse der Feriengäste sehr unterschiedlich. Einige wünschen sich für ihre Seychellen Ferien einen eigenen Bungalow, andere wiederum sind gezielt auf der Suche nach einem preiswerten Hotel. Besonders gut entspannen Sie sich in Ihren Ferien, wenn Sie sich für eines der zahlreichen Luxusresorts mit Spa und einer traumhaften Poollandschaft entscheiden. Diese finden Sie hauptsächlich auf den grösseren Inseln, wie etwa La Digue oder Mahé. Verlieren Sie keine Zeit und profitieren Sie von den zahlreichen Tipps unserer Spezialisten!

5-Sterne-Hotels in den Seychellen

Geniessen Sie den ultimativen Luxus und den erstklassigen Service in den herausragenden 5-Sterne-Hotels der Seychellen. Diese erstklassigen Unterkünfte bieten nicht nur spektakuläre Aussichten und private Strände, sondern auch hochwertige Spa-Einrichtungen, Gourmet-Restaurants und individuell gestaltete Erlebnisse. Ob Sie sich für ein angesehenes Resort auf Mahé oder eine exklusive Privatinsel entscheiden - in den 5-Sterne-Hotels der Seychellen erwartet Sie Perfektion in jeder Hinsicht.

Unterkünfte auf den Seychellen-Inseln

Die Hauptinsel bietet eine breite Palette an Unterkünften für jeden Geschmack und jedes Budget. Von luxuriösen Resorts wie dem Four Seasons und Kempinski bis hin zu charmanten Boutique-Hotels und preiswerten Gästehäusern. Ideal für Strand- und Kulturliebhaber mit einfachem Zugang zu Restaurants und Sehenswürdigkeiten.

Berühmt für exklusive Resorts wie das Constance Lemuria und das Raffles Seychelles. Auch familienfreundliche Unterkünfte und gemütliche Gästehäuser sind vorhanden. Perfekt für Strandurlaub und Naturerkundungen im Vallée de Mai.

Hauptsächlich kleinere, individuelle Unterkünfte wie Pensionen und Boutique-Hotels sind hier zu finden. Das Le Domaine de L'Orangeraie ist eines der gehobeneren Resorts. Ideal für Reisende, die nach Stille und Authentizität suchen.

Auf der Insel gibt es nur ein exklusives Resort, das perfekt für Naturliebhaber und Angler ist. Es bietet luxuriöse Unterkünfte inmitten unberührter Natur.

Auf der Insel befindet sich nur ein Öko-Resort, das ideal für Vogelbeobachter und Naturfreunde ist. Die Unterkünfte sind einfach, aber gemütlich, mit einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit.

Es gibt wenige, aber intime Unterkünfte wie das Cerf Island Resort. Ideal für Gäste, die Ruhe suchen, aber in der Nähe von Mahé bleiben möchten.

Ein exklusives Luxusresort mit nur elf Villen. Es bietet höchste Privatsphäre und individuellen Service für anspruchsvolle Gäste.

Das Four Seasons Resort ist die einzige Unterkunft auf dieser abgeschiedenen Insel. Luxuriöse Villen und Suiten in unberührter Umgebung.

Das Six Senses Zil Pasyon ist ein ultra-luxuriöses Resort, das spektakuläre Villen und erstklassigen Service bietet.

Ein privates Resort auf der Insel, das Luxus und Naturschutz miteinander verbindet. Perfekt für Gäste, die Ruhe und Ökotourismus bevorzugen.

Das Frégate Island Private bietet luxuriöse Villen und legt grossen Wert auf Naturschutz. Ideal für Luxusreisende, die umweltbewusst sind.

Ausgewählte Villen in einem privaten Naturschutzgebiet, die höchste Privatsphäre und einzigartige Naturerlebnisse bieten.

Das Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa ist die einzige Unterkunft auf der Insel und bietet luxuriöse Villen inmitten üppiger Natur.

Eine kleine, exklusive Lodge mit nur 10 Villen. Perfekt für Gäste, die Ruhe und Abgeschiedenheit nahe Praslin suchen.