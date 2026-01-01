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Seychellen Hotels vom Spezialisten

Unterkünfte auf den Seychellen in allen Preisklassen

Für erholsame und entspannte Ferien ist natürlich die Wahl der Hotelanlage einer der wichtigsten Punkte. Auf den Seychellen finden Sie von bewährten Mittelklassehotels bis hin zu luxuriösen Resorts wirklich alles! Sie werden schnell erkennen, dass aufgrund der vielfältigen Auswahl Ihre bevorstehenden Ferien mit Sicherheit zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Sollten Sie noch weitere Fragen haben oder Unterstützung und Hilfe bei der Hotelauswahl benötigen, wenden Sie sich jederzeit gerne an unsere Spezialisten für Seychellen Ferien. Ob per Telefon oder per E-Mail, wir beraten Sie ganz individuell und finden die perfekte Unterkunft für einen traumhaften Aufenthalt!

Einen vollständigen Überblick über unser gesamtes Angebot rund um die Inselgruppe finden Sie bei unseren Seychellen Ferien.

Hotels nach Inseln

Mahé
Praslin
La Digue
Alphonse Island
Bird Island
Cerf Island
North Island
Desroches Island
Félicité
Denis Island
Frégate Island
Cousine Island
Silhouette Island
Round Island

Finden Sie rasch und einfach das passende Hotel

Der perfekte Ort für Ihre Traumferien

Wenn es um die Hotelauswahl geht, sind die Bedürfnisse der Feriengäste sehr unterschiedlich. Einige wünschen sich für ihre Seychellen Ferien einen eigenen Bungalow, andere wiederum sind gezielt auf der Suche nach einem preiswerten Hotel. Besonders gut entspannen Sie sich in Ihren Ferien, wenn Sie sich für eines der zahlreichen Luxusresorts mit Spa und einer traumhaften Poollandschaft entscheiden. Diese finden Sie hauptsächlich auf den grösseren Inseln, wie etwa La Digue oder Mahé. Verlieren Sie keine Zeit und profitieren Sie von den zahlreichen Tipps unserer Spezialisten!

 

5-Sterne-Hotels in den Seychellen

Geniessen Sie den ultimativen Luxus und den erstklassigen Service in den herausragenden 5-Sterne-Hotels der Seychellen. Diese erstklassigen Unterkünfte bieten nicht nur spektakuläre Aussichten und private Strände, sondern auch hochwertige Spa-Einrichtungen, Gourmet-Restaurants und individuell gestaltete Erlebnisse. Ob Sie sich für ein angesehenes Resort auf Mahé oder eine exklusive Privatinsel entscheiden - in den 5-Sterne-Hotels der Seychellen erwartet Sie Perfektion in jeder Hinsicht.

Unterkünfte auf den Seychellen-Inseln

Mahé

Die Hauptinsel bietet eine breite Palette an Unterkünften für jeden Geschmack und jedes Budget. Von luxuriösen Resorts wie dem Four Seasons und Kempinski bis hin zu charmanten Boutique-Hotels und preiswerten Gästehäusern. Ideal für Strand- und Kulturliebhaber mit einfachem Zugang zu Restaurants und Sehenswürdigkeiten.

Praslin

Berühmt für exklusive Resorts wie das Constance Lemuria und das Raffles Seychelles. Auch familienfreundliche Unterkünfte und gemütliche Gästehäuser sind vorhanden. Perfekt für Strandurlaub und Naturerkundungen im Vallée de Mai.

La Digue

Hauptsächlich kleinere, individuelle Unterkünfte wie Pensionen und Boutique-Hotels sind hier zu finden. Das Le Domaine de L'Orangeraie ist eines der gehobeneren Resorts. Ideal für Reisende, die nach Stille und Authentizität suchen.

Alphonse Island

Auf der Insel gibt es nur ein exklusives Resort, das perfekt für Naturliebhaber und Angler ist. Es bietet luxuriöse Unterkünfte inmitten unberührter Natur.

Bird Island

Auf der Insel befindet sich nur ein Öko-Resort, das ideal für Vogelbeobachter und Naturfreunde ist. Die Unterkünfte sind einfach, aber gemütlich, mit einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit.

Cerf Island

Es gibt wenige, aber intime Unterkünfte wie das Cerf Island Resort. Ideal für Gäste, die Ruhe suchen, aber in der Nähe von Mahé bleiben möchten.

North Island

Ein exklusives Luxusresort mit nur elf Villen. Es bietet höchste Privatsphäre und individuellen Service für anspruchsvolle Gäste.

Desroches Island

Das Four Seasons Resort ist die einzige Unterkunft auf dieser abgeschiedenen Insel. Luxuriöse Villen und Suiten in unberührter Umgebung.

Félicité

Das Six Senses Zil Pasyon ist ein ultra-luxuriöses Resort, das spektakuläre Villen und erstklassigen Service bietet.

Denis Island

Ein privates Resort auf der Insel, das Luxus und Naturschutz miteinander verbindet. Perfekt für Gäste, die Ruhe und Ökotourismus bevorzugen.

Frégate Island

Das Frégate Island Private bietet luxuriöse Villen und legt grossen Wert auf Naturschutz. Ideal für Luxusreisende, die umweltbewusst sind.

Cousine Island

Ausgewählte Villen in einem privaten Naturschutzgebiet, die höchste Privatsphäre und einzigartige Naturerlebnisse bieten.

Silhouette Island

Das Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa ist die einzige Unterkunft auf der Insel und bietet luxuriöse Villen inmitten üppiger Natur.

Round Island

Eine kleine, exklusive Lodge mit nur 10 Villen. Perfekt für Gäste, die Ruhe und Abgeschiedenheit nahe Praslin suchen.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

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Reiseinformationen

Die wichtigsten Informatinen zu den Seychellen im Überblick

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