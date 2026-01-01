Beschreibung

Einleitung Hauptgebäude mit Hauptrestaurant, vier weitere Restaurants unter anderem mit mediterraner, asiatischer und kreolischer Küche, «Kabana» am Strand für Drinks, fünf weitere Bars, fünf Pools, mehrere Boutiquen, Ankunfts-/Abreiselounge, Spa/Wellnessbereich mit Schönheitssalon, Konferenzraum, Helikopterlandeplatz.

Angebot Das «Constance Spa» auf 5000 m2 mit natürlichen Produkten aus dem Indischen Ozean bietet verschiedene Behandlungsräume, Wellnessprodukte von "Sisley Paris", Yoga Pavillon am Ruhepool, Sauna, kaltes Tauchbecken, Whirlpoolund Kneippanlage, Coiffeur, Maniküre/Pediküre. Es werden verschiedene Massagen, Gesichts- und Körperbehandlungen angeboten.

Zimmer Direkt am «South Beach» befinden sich die 184 Juniorsuiten (62 m2). Sie verfügen alle über Klimaanlage, Deckenventilator, Bad mit separater Dusche, WC, Haarfön, Sitzecke, WiFi kostenfrei, LCD-Fernseher, Apple Mac Mini Entertainment System, Telefon, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Safe, Balkon oder Terrasse. Am «North Beach» befinden sich die Senior Suiten sowie die verschiedenen Villen. Die 40 Seniorsuiten (72 m2) sind ähnlich eingerichtet wie die Juniorsuiten, aber grösser.

Unterhaltung Dezente abendliche Unterhaltung.

Gratis-Sport Fitnessraum, Lap Pool, 4 Tennisplätze (Synthetik-Belag), Squash, Pedalos, Schnorchelausrüstung, Boccia, Beach Volleyball, nicht-motorisierter Wassersport wie z. B. Katamaran, Windsurfen, Kajaks.

Sport gegen Gebühr Tauchen (PADI), natürliche Kletterwand (mind. 4 Schwierigkeitsstufen), Unterrichtsstunden in Tennis, Wassersport und Yoga, Hochseefischen, Zipline Erlebnis (externer Anbieter), Fahrradverleih (für Villen Gäste sind die Fahrräder während dem Aufenthalt inklusive), Ausflüge in die Natur.