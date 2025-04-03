1 . Tag Rio de Janeiro Ihre Reise beginnt in dem Moment, in dem Sie im pulsierenden Rio de Janeiro ankommen. Diese weitläufige Stadt ist berühmt für ihre goldenen Strände, den üppigen Dschungel und die farbenfrohen Favelas, alles unter dem wachsamen Auge von Christus dem Erlöser. Am Nachmittag gehen Sie an Bord der Scenic Eclipse, wo der Kapitän und die Crew Sie mit einem Glas Champagner begrüssen. Machen Sie es sich in Ihrer geräumigen Suite bequem, Ihrem luxuriösen Zuhause für die nächsten 11 Nächte. Stossen Sie vom Sky Baron auf dem Oberdeck auf den Beginn dieses Abenteuers an, während Sie der Küste zum Abschied winken und mit einem herzlichen „Saude“ auf die Kristallgläser anstossen. Bitte buchen Sie Ihren Flug für eine Ankunft in Rio de Janeiro vor 14:00 Uhr.

2 . Tag Búzios Brigitte Bardot war eine der ersten, die den Charme von Búzios entdeckte. Die berühmte französische Schauspielerin besuchte das kleine Fischerdorf in den 1960er-Jahren und katapultierte es auf die Weltbühne, wo es schliesslich als das St. Tropez von Brasilien bekannt wurde. Herrliche Strände und wogende Palmen reihen sich an Luxushotels, schicke Boutiquen, feine Restaurants und schicke Bars. Búzios ist eine kleine Halbinsel und setzt sich aus drei Siedlungen zusammen, von denen jede ihren ganz eigenen Charme hat. Besonders empfehlenswert ist das abendliche Treiben in der Rua de Pedras, wo Sie auch nach Sonnenuntergang noch Live-Musik und verschiedene Bars geniessen können.

3 . Tag Ilha Grande, Abraão Starten Sie heute langsam in den Tag und bitten Sie Ihren persönlichen Butler um ein Frühstück auf Ihrer privaten Veranda. Gegen Mittag werden Sie Ilha Grande mit der Hauptstadt Abraão erreichen. Die Insel beeindruckt mit ihrer Natur in der Sie wunderbar spazieren gehen und dem beruhigenden Vogelgesang lauschen können. Die wunderschönen Strände laden ausserdem zum Schwimmen, Schnorcheln oder Entspannen ein. Die Yacht wird am Abend ablegen und Sie können auf dem Sky Deck den Sonnenuntergang geniessen.

4 . Tag Paraty Nach dem Frühstück können Sie die malerischen Strassen und Häuser von Paraty erkunden. Die bunten Häuser stechen zwischen den smaragdgrünen Bergen heraus und in den Strassen der Stadt lässt es sich herrlich schlendern. Halten Sie unbedingt die Augen offen nach den heimischen Vögeln, die sich in dieser Gegend wiederfinden lassen, darunter Tukane, Papageien und Kolibris.

5 . Tag Ilhabela, São Sebastião Island Ilhabela bedeutet übersetzt „Schöne Insel“. Bei Ankunft werden Sie schnell sehen, was damit gemeint ist. Die Insel beeindruckt mit ihren Vulkangipfeln, einem grossen Dschungelgebiet, einer Vielzahl von Wasserfällen und atemberaubenden Stränden. Wenn Sie Glück haben, können Sie ebenfalls die vielfältige Tierwelt entdecken und beobachten Kapuzineräffchen, in den Baumkronen. Am Abend können Sie sich auf Ihr erstes Gourmeterlebnis mit Spitzenköchin Luciana Berry freuen. Sie wird ihre kulinarischen Fähigkeiten unter Beweis stellen und Ihnen alle Fragen rund um ihre Reise zur Köchin beantworten.

6 . Tag Pontal do Sul, Ilha do Mel Pontal do Sul ist ein 35 Kilometer langes Naturschutzgebiet, welches für die besten Strände im brasilianischen Bundesstaat Paraná bekannt ist. Das abgelegene Gebiet beeindruckt durch seine unberührten Wälder, feine Sandstrände und schmalen Pfade, die zum Entdecken der Region einladen. Dieser einzigartige Ort wartet nur darauf von Ihnen erkundet zu werden!

7 . Tag São Francisco do Sul São Francisco do Sul wurde 1658 gegründet und ist die drittälteste Siedlung Brasiliens. Die tiefsehende Geschichte der Region lebt in den charmanten Strassen und Gebäuden weiter, von denen viele im nationalen Historienregister gelistet sind. Während die Yacht Scenic Eclipse auf die Insel zufährt haben Sie einen der schönsten Blickwinkel auf die Stadt. Bestaunen Sie von Ihrem privaten Balkon die pastellfarbenen Häuser mit ihren detailreichen Fassaden. Heute Abend erwartet Sie ausserdem ein weiteres kulinarisches Highlight mit der Spitzenköchin Luciana Berry. Jedes Gericht ist ein Meisterwerk, das mit Bedacht zusammengestellt wurde, um Ihnen ein unvergessliches Gourmeterlebnis zu bieten.

8-9 . Tag Seetage Auf See Die kommenden zwei Tage werden Sie auf See verbringen und haben jede Menge Zeit alle Annehmlichkeiten der Luxusyacht Scenic Eclipse zu erkunden. Starten Sie Ihren Tag mit einer Yoga- oder Pilatesstunde und tuen Sie Ihrem Körper etwas Gutes mit einem anschließenden Saunagang. Lassen Sie die Seele in der Observation Lounge baumeln und geniessen Sie den endlosen Horizont und das vorbeiziehende Meer. Eine besondere Empfehlung ist die grosse Auswahl an Whiskeys in den All-Inclusive-Bars an Bord. Sie haben die Möglichkeit aus insgesamt 130 Whiskeysorten zu wählen und Ihren persönlichen Geschmack zu finden. Ausserdem können Sie sich an beiden Abenden auf weitere kulinarische Highlights mit Spitzenköchin Luciana Berry freuen. Es wird sich alles um ihre Inspiration für neue Menüs drehen sowie die Geschichte hinter typischen Gerichten ihres Heimatlandes. Am neunten Abend werden Sie ein von Luciana Berry speziell für Sie gekochtes Menü geniessen können.

10 . Tag Punta del Este, Uruguay Punta del Este wird auch als „Monaco des Südens“ bezeichnet und zieht mit seinem klassischen Stadtbild und seinen unglaublichen Stränden Besucher aus der ganzen Welt an. Am Playa Brava, einem der Hauptstrände von Punta del Este, steht die berühmte Skulptur „La Mano“. Es sind grosse Fingerspitzen, die aus dem Sand herausragen und ein einmaliges Bild erzeugen. Durch die vielen Skulpturen, Museen und Galerien ist Punta del Este eine sehr künstlerische Stadt, die eine ganz besondere Atmosphäre erzeugt.

11 . Tag Montevideo, Uruguay In der Hauptstadt Uruguays finden Sie den Plaza Independencia, auf dem sich das Denkmal zu Ehren General José Gervasio Artigas befindet sowie viele weitere wichtige Gebäude und Einrichtungen. Die Stadt steckt voller Energie was an den vielen Theatern, Bars und Musikveranstaltungen liegt. Bei einem Spaziergang durch die Strassen empfehlen wir Ihnen einen der köstlichen Weine der Region zu probieren.

12 . Tag Buenos Aires, Argentinien Heute endet Ihre Reise in Buenos Aires, in einer der lebendigsten Städte der Welt. Es gibt viel zu entdecken. Nachdem Sie sich von der erstklassigen Scenic Eclipse Crew verabschiedet haben, nehmen Sie sich etwas Zeit, um die grossartige argentinische Kultur und Küche zu erkunden. Lateinamerikanische Leidenschaft und europäische Romantik bilden eine dynamische Kombination, die Buenos Aires zu einer spannenden Stadt macht.