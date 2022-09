Royal Caribbean International 

Check In for more Fun & Action, um gemeinsam mit dem Partner, der Familie oder Freunden Spass zu haben. Die grössten und innovativsten Schiffe der Welt garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis. Lassen Sie sich überraschen von der Vielzahl einzigartiger Freizeitaktivitäten und spektakulärem Entertainment. Jeden Tag ein neues Abenteuer: Wellenreiten, Zipline, Riesenrutschen und Fallschirmsimulator sorgen für Nervenkitzel. Und am Abend bringen Sie grossartige Eis- Revues, spektakuläre Luftakrobatik- Shows und echte Broadway- Musicals zum Staunen.