Kreuzfahrten mit MSC

Im Leben zählen nicht die Minuten, sondern die Momente!

Getreu diesem Motto erleben Sie an Bord der MSC-Schiffe unvergessliche Momente des Genusses und der Entspannung: Erstklassige kulinarische Erlebnisse in den Haupt -und Spezialitäten-Restaurants, Fitness und Wellness im modernen MSC Aurea Spa- und Wellnessbereich, abendliche Unterhaltung in den zahlreichen Bars und im Nachtklub. Die typisch mediterrane Lebensart zeigt sich in der herzlichen Betreuung an Bord und der Gastfreundschaft , welche insbesondere Familien einschliessen.

Denn MSC liegen Familien ganz besonders am Herzen. Dies zeigt sich in der Vielzahl von Familien-Angeboten, wie zum Beispiel:

«Familienpreis» (Kinder reisen gratis, bezahlen lediglich die Hafentaxen sowie An-/Rückreise)

«Happy Family» (Familien-kabinen mit Verbindungstüre),

«Tandem»-Angebot (Separate, vergünstigte Kabine für Kinder)

«All in one»-Angebot für Alleinreisende Erwachsene mit Vergünstigung für bis zu 3 Kindern.

Egal ob Sie als Familie, Alleinreisende oder als Paar reisen, Sie fühlen sich immer gut aufgehoben an Bord der MSC-Schiffe. Geniessen Sie die mediterrane Lebensart und lassen Sie sich inspirieren – jeden Tag aufs Neue.

MSC Preiskategorien

Mit der Wahl einer der MSC-Preiskategorien entscheiden Sie über den Stil Ihrer Kreuzfahrt, denn jede Kategorie bietet andere Optionen hinsichtlich Unterbringung, Bordservice und Aktivitäten. Für welche Option Sie sich auch entscheiden, jede bietet schier unendliche Möglichkeiten:

Bella

Für Preisbewusste, ohne Abstriche in der Kabinenausstattung.

Fantastica

Das Beste Preis-/Leistungsverhältnis inklusiv Wahl der Essenssitzung und bevorzugte Lage der Kabinen.

Aurea

Für Wellnessfreunde und Geniesser, inkl. Massage, Getränkepaket und vielen weiteren attraktiven Leistungen.

MSC Yacht Club

Exklusive Kreuzfahren – in einer Klasse für sich. Abgetrennter Bereich mit Butler-Service, Zugang zum Yacht Club Restaurant und zur Top Sail-Lounge, eingeschlossenen Getränken, privater Aufzug in den MSC Aurea

Spa- und Wellnessbereich, Unterbringung in Suiten mit Marmorbad, Widescreen-TV und Kopfkissen-Auswahl. Exklusivität und Privatsphäre in einer Welt voller Möglichkeiten.