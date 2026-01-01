64 Deluxezimmer (ehem. Superiorzimmer, 42 m2) befinden sich im Parterre oder im 1. Stock und verfügen alle über Bad, separate Dusche, WC, Haarfön, Flachbildfernseher, Telefon, Minibar, Safe, Klimaanlage, Deckenventilator, Tee-/Kaffeekocher, Balkon oder Terrasse mit Meersicht (zum Teil durch die tropische Vegetation eingeschränkt). 15 Sunset Junior Suiten (46 m2) befinden sich alle im 1. Stock. Die 10 Junior Suiten (52 m2) sind grösser und befinden sich im Parterre oder 1.

Stock. Die 15 Ocean Junior Suiten (57 m2) und 45 Prestige Junior Suiten (63 m2) befinden sich jeweils im Parterre und sind noch luxuriöser eingerichtet. Die Prestige Junior Suiten haben zusätzlich eine Aussendusche.



Ideal für Familien sind die 15 Family Suiten; eine Prestige Junior Suite verbunden mit einer Ocean Junior Suite.