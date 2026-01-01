LUX* Le Morne
Le Morne
Beschreibung
Einleitung
Die Zimmer und Suiten liegen in einer grossen Gartenanlage, Rezeption, 5 Restaurants (Hauptrestaurant, 4 à la carte Restaurants: Vik's, East, Kawaii, The Beach), 3 Bars, Maison LUX*, Boutique, Coiffeur, Konferenzsaal, WiFi kostenfrei, Spa- und Wellnessbereich, Fitnessraum und 3 Pools, Phone Home (Telefonzelle von der umsonst nach Hause aufs Festnetz telefoniert werden kann).
Angebot
Das LUX* Me Spa auf 2400 m2 bietet 9 Behandlungsräume. Angeboten werden verschiedene Gesichts- und Körperbehandlungen, Maniküre, Pediküre, Hammam, Schönheitssalon, Coiffeur, Sauna, kleiner Pool. Alle Behandlungen werden nach holistischen Ansätzen individuell zugeschnitten und beinhalten eine Kombination aus Spa, Fitness, Yoga und Ernährung.
Zimmer
Stock. Die 15 Ocean Junior Suiten (57 m2) und 45 Prestige Junior Suiten (63 m2) befinden sich jeweils im Parterre und sind noch luxuriöser eingerichtet. Die Prestige Junior Suiten haben zusätzlich eine Aussendusche.
64 Deluxezimmer (ehem. Superiorzimmer, 42 m2) befinden sich im Parterre oder im 1. Stock und verfügen alle über Bad, separate Dusche, WC, Haarfön, Flachbildfernseher, Telefon, Minibar, Safe, Klimaanlage, Deckenventilator, Tee-/Kaffeekocher, Balkon oder Terrasse mit Meersicht (zum Teil durch die tropische Vegetation eingeschränkt). 15 Sunset Junior Suiten (46 m2) befinden sich alle im 1. Stock. Die 10 Junior Suiten (52 m2) sind grösser und befinden sich im Parterre oder 1.
Stock. Die 15 Ocean Junior Suiten (57 m2) und 45 Prestige Junior Suiten (63 m2) befinden sich jeweils im Parterre und sind noch luxuriöser eingerichtet. Die Prestige Junior Suiten haben zusätzlich eine Aussendusche.
Ideal für Familien sind die 15 Family Suiten; eine Prestige Junior Suite verbunden mit einer Ocean Junior Suite.
Unterhaltung
Regelmässige Abendunterhaltung mit lokalen Musikgruppen und Tanzshows, Open-Air Kino.
Gratis-Sport
Windsurfen, Pedalos, Kajak, Segeln, Schnorcheln, Glasbodenboot, Wasserski, Stand Up Paddle, Fitnessraum, Beachvolleyball, Aquagym, Tischtennis, Boccia, Tennis (Bälle gegen Gebühr).
Sport gegen Gebühr
Ausflüge mit dem Schnellboot, Tauchen (PADI), Hochseefischen, Fahrräder, Kitesurf, Golf (in der Nähe).
Kinder
Der Kinderclub «Play» des Hotels betreut tagsüber die kleinen Hotelgäste von 3 bis 11 Jahren.
ab CHF 206.– / pro Person
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