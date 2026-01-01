Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa
Trou aux Biches
Beschreibung
Einleitung
Gebaut im Stil eines Dorfes bietet das Hotel eine Reihe an Einrichtungen. Verschiedene Suiten und Villen, mehrere Pools, 6 Restaurants (Indisch, Thai, Italienisch, International und ein Strandrestaurant), 2 Bars, Spa- und Wellnessbereich, Fitnesscenter, Boutiquen, Business-Center, Abreiselounge mit Duschen und Umkleidemöglichkeiten, Konferenzraum.
Angebot
Das grosszügige Beachcomber Spa verfügt über 20 Behandlungsräume, jeweils ein Raum für Balneotherapien, Algotherapien und Ayurvedabehandlungen, 2 Saunas, 2 Hammams, Coiffeur, Schönheitssalon.
Zimmer
90 Juniorsuiten (ab 63 m2) und 110 Tropical Juniorsuiten (ab 70 m2) verfügen über Klimaanlage, Deckenventilator, Minibar, Bad mit separater Dusche, WC, Haarfön, Telefon, TV, WiFi kostenfrei, Safe, Tee-/ Kaffeekocher, Balkon oder Terrasse. Die Juniorsuiten liegen alle im 1. Stock, die Tropical Juniorsuiten haben zusätzlich eine Aussendusche und liegen im Parterre oder im Hochparterre. 40 Family Suiten (ab 94 m2) mit zwei Schlafzimmern.
44 Beachfront Suiten mit Pool (ab 102 m2) befinden sich alle im Parterre, inkl. Butlerservice. 22 Beachfront Senior Suiten mit Pool (ab 163 m2) im 1. Stock mit abtrennbarem Wohn- und Schlafzimmer und Aussendusche liegen an bester Lage direkt am Strand, inkl. Butlerservice.
Unterhaltung
Jeden Abend Livebands, Folkloredarbietungen und Themenabende.
Gratis-Sport
Fitnesscenter, Tennis (inkl. HEAD Tennis Academy, Bälle gegen Gebühr), Tischtennis, Beachvolleyball, Boccia, Wasserski, Windsurfen, Segeln, Kajak, Pedalos, Glasbodenboot, Schnorcheln, Aquagym, Stand Up Paddle.
Sport gegen Gebühr
Golf auf dem 18-Loch Mont Choisy Golfplatz, ca. 5 Fahrminuten vom Hotel entfernt, inkl. gratis Shuttle Transfers (bei Buchung mit All Inclusive kostenlos), Tauchen, Hochseefischen, Mountainbikes, Yoga, private Unterrichtsstunden, Padel-Tennis.
Kinder
Miniclub mit eigenem Restaurant für Kinder von 3–11 Jahren, Teensclub 12 - 17 Jahre, Babysitting (gegen Gebühr).
ab CHF 226.– / pro Person
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