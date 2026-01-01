90 Juniorsuiten (ab 63 m2) und 110 Tropical Juniorsuiten (ab 70 m2) verfügen über Klimaanlage, Deckenventilator, Minibar, Bad mit separater Dusche, WC, Haarfön, Telefon, TV, WiFi kostenfrei, Safe, Tee-/ Kaffeekocher, Balkon oder Terrasse. Die Juniorsuiten liegen alle im 1. Stock, die Tropical Juniorsuiten haben zusätzlich eine Aussendusche und liegen im Parterre oder im Hochparterre. 40 Family Suiten (ab 94 m2) mit zwei Schlafzimmern.

44 Beachfront Suiten mit Pool (ab 102 m2) befinden sich alle im Parterre, inkl. Butlerservice. 22 Beachfront Senior Suiten mit Pool (ab 163 m2) im 1. Stock mit abtrennbarem Wohn- und Schlafzimmer und Aussendusche liegen an bester Lage direkt am Strand, inkl. Butlerservice.