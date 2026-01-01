76 Superiorzimmer im ersten Stock (60 m2), 79 Deluxezimmer im Parterre und 79 Deluxezimmer im 2. Stock. 18 Family Apartments (120 m2) mit 2 Schlafzimmern und 6 Junior Suiten. Alle Zimmer sind komfortabel ausgestattet mit Bad, separater Dusche, WC, Haarfön, Radio, TV, Telefon, WiFi kostenfrei, Minibar, Safe, Klimaanlage, Kaffeekocher, Balkon oder Terrasse mit Meersicht (teilweise durch Vegetation eingeschränkt). Die Deluxezimmer im obersten Stockwerk verfügen zusätzlich über Deckenventilatoren und eine Sitzecke.

17 2-Schlafzimmer Superior Family Apartments bestehend aus 2 Superior Zimmern mit Verbindungstüre, 17 2-Schlafzimmer Deluxe Family Apartments bestehend aus 2 Deluxe Zimmern mit Verbindungstüre und 15 2-Schlafzimmer Deluxe Family Apartments im Parterre bestehend aus 2 Deluxe Zimmern im Parterre mit Verbindungstüre.



Victoria for 2: Separater Hotelbereich reserviert nur für Erwachsene, direkt am Strand mit eigenem Restaurant, Bar sowie Pool. Die ganze Infrastruktur vom Haupthotel kann mitbenutzt werden. 23 Ocean View Zimmer im 1. und 2. Stock und 17 Swim-Up Zimmer im Parterre mit direktem Zugang zum Pool.