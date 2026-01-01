Beschreibung

Einleitung Rezeption, 3 Restaurants, 2 Bars (jeweils ein Restaurant und eine Bar nur für Erwachsene, die im Sandy Lane wohnen), Streetfood Kiosk, Boutique, ein Hauptpool und einen zweiten Pool für die Gäste in den Privilege Zimmern, WiFi kostenfrei.

Angebot Kleine «Seven Colours Wellness Lounge».

Zimmer 41 Comfortzimmer (33 m2) mit Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Telefon, WiFi kostenfrei, Minibar, Safe, Bad, Haarfön, Tee- und Kaffeekocher, Balkon oder Terrasse. 20 Superior und 24 Family Zimmer (43 m2) verfügen über ein separates kleines Schlafzimmer mit Etagenbett für die Kinder. 30 Privilege Zimmer (33 m2) liegen im Adults-Only Bereich des Hotels und bieten zusätzlich zwei Restaurants zum Frühstück und einen Tagesausflug auf dem Katamaran inkl. Mittagessen, Getränke und Transfers ab/bis Hotel (Mindestaufenthalt 7 Nächte).

Unterhaltung Mehrmals in der Woche wechselnde Abendunterhaltung.

Gratis-Sport Tennis Volley, Fitnessraum, Boccia, Wasserpolo, Aqua-Gym, Kajak, Pedalo, Stand Up Paddle, 5x wöchentlich einen gratis Shuttle zum Strand von Trou aux Biches.

Sport gegen Gebühr Fahrräder, Hochseefischen, Tauchen (PADI), Katamaran Ausflüge.