Veranda Pointe aux Biches
Pointe aux Biches
Beschreibung
Einleitung
Rezeption, 3 Restaurants, 2 Bars (jeweils ein Restaurant und eine Bar nur für Erwachsene, die im Sandy Lane wohnen), Streetfood Kiosk, Boutique, ein Hauptpool und einen zweiten Pool für die Gäste in den Privilege Zimmern, WiFi kostenfrei.
Angebot
Kleine «Seven Colours Wellness Lounge».
Zimmer
41 Comfortzimmer (33 m2) mit Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Telefon, WiFi kostenfrei, Minibar, Safe, Bad, Haarfön, Tee- und Kaffeekocher, Balkon oder Terrasse. 20 Superior und 24 Family Zimmer (43 m2) verfügen über ein separates kleines Schlafzimmer mit Etagenbett für die Kinder. 30 Privilege Zimmer (33 m2) liegen im Adults-Only Bereich des Hotels und bieten zusätzlich zwei Restaurants zum Frühstück und einen Tagesausflug auf dem Katamaran inkl. Mittagessen, Getränke und Transfers ab/bis Hotel (Mindestaufenthalt 7 Nächte).
Unterhaltung
Mehrmals in der Woche wechselnde Abendunterhaltung.
Gratis-Sport
Tennis Volley, Fitnessraum, Boccia, Wasserpolo, Aqua-Gym, Kajak, Pedalo, Stand Up Paddle, 5x wöchentlich einen gratis Shuttle zum Strand von Trou aux Biches.
Sport gegen Gebühr
Fahrräder, Hochseefischen, Tauchen (PADI), Katamaran Ausflüge.
Kinder
Der Timomo Miniclub betreut Kinder von 3 – 11 Jahren. Babysitting (gegen Gebühr), Kinderpool.
ab CHF 137.– / pro Person
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