Deluxe Sea View Zimmer (in den Villen oder im Manor House, 1. oder 2. Stock, 40 m2) sowie Deluxe Beach Front Zimmer (in den Villen, 1. Stock, 40 m2) mit Balkon. Premium Sea View Zimmer (50 m2) befinden sich im "Manor House" und in den Villen im Parterre mit Terrasse. Premium Beach Front Zimmer (50 m2) liegen nur in den Villen im Parterre und bieten direkten Strandzugang.

Alle Zimmer mit Bad oder Dusche (keine Badewanne in den Kat. Deluxe Sea View, Deluxe Beach Front, Premium Beachfront und Family), WC, Haarfön, TV, Telefon, Minibar, Safe, Klimaanlage, Tee- und Kaffeekocher, Balkon oder Terrasse. WiFi kostenfrei. Family Zimmer (80 m2) bestehend aus 2 Deluxe Zimmern mit Verbindungstüre liegen im Manor House im Parterre oder 1. Stock. Zudem Executive Beach Front Suiten (100 m2) und Premium Suiten (100 m2) jeweils in den Villen im Parterre.