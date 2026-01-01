Sugar Beach Mauritius
Wolmar, Flic en Flac
Beschreibung
Einleitung
Die Zimmer und Suiten verteilen sich auf das «Manor House» und auf 16 Villengebäude mit je max. 10 Zimmern. 3 Restaurants, 4 Bars, Boutiquen, 2 Pools, WiFi kostenfrei.
Angebot
Das GLOW by Sunlife Spa bietet verschiedene Massagen, Gesichts- und Körperbehandlungen an. Hammam, Coiffeur, kleiner Pool.
Zimmer
Deluxe Sea View Zimmer (in den Villen oder im Manor House, 1. oder 2. Stock, 40 m2) sowie Deluxe Beach Front Zimmer (in den Villen, 1. Stock, 40 m2) mit Balkon. Premium Sea View Zimmer (50 m2) befinden sich im "Manor House" und in den Villen im Parterre mit Terrasse. Premium Beach Front Zimmer (50 m2) liegen nur in den Villen im Parterre und bieten direkten Strandzugang.
Alle Zimmer mit Bad oder Dusche (keine Badewanne in den Kat. Deluxe Sea View, Deluxe Beach Front, Premium Beachfront und Family), WC, Haarfön, TV, Telefon, Minibar, Safe, Klimaanlage, Tee- und Kaffeekocher, Balkon oder Terrasse. WiFi kostenfrei. Family Zimmer (80 m2) bestehend aus 2 Deluxe Zimmern mit Verbindungstüre liegen im Manor House im Parterre oder 1. Stock. Zudem Executive Beach Front Suiten (100 m2) und Premium Suiten (100 m2) jeweils in den Villen im Parterre.
Unterhaltung
Regelmässig Shows, Livebands, Themenabende.
Gratis-Sport
Windsurfen, Kajak, Stand Up Paddle, Schnorcheln, Glasbodenboot, Fitnesscenter, Beachvolleyball, Boccia, Tretboot, Hobie Cats, Aquagym, Tischtennis, 5 Tennisplätze, Aerobic, Yoga. Golf auf dem 18-Loch Golfplatz auf der Ile aux Cerfs (Golf Cart obligatorisch ca. Euro 30.– pro Person/Runde, Transfers ab/bis Hotel nicht inbegriffen, Bootstransfers inbegriffen) sowie auf dem 18-Loch Tamarina Golfplatz (ca. 15 Fahrminuten vom Hotel, Transfer inklusive).
Sport gegen Gebühr
Tauchen (PADI), Hochseefischen, Wasserski, Ausflüge mit dem Katamaran.
Kinder
Sun Kids Club für 3- bis 11-jährige Gäste, Teens Club für Jugendliche von 12 bis 17 Jahren.
ab CHF 277.– / pro Person
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