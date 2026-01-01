Constance Sakoa Boutik Mauritius
Trou aux Biches
Beschreibung
Einleitung
Die Anlage verfügt über Rezeption, Restaurant, Bar, Pool, Wellness Pavillon für Massagen, Maniküre, Pediküre. Wi-Fi kostenfrei im ganzen Hotel.
Angebot
Der kleine Spa-Pavillon liegt direkt am Strand und bietet diverse Massagen und Körperbehandlungen.
Zimmer
14 geräumige Zimmer (55 m2), 6 davon mit Meersicht und 8 mit Gartensicht, mit Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Safe, TV, Telefon, Bügeleisen, Terrasse oder Balkon. Die zwei Suiten bieten mehr Platz und liegen direkt am Strand. Eine der Suiten bietet im oberen Stock 2 Zusatzbetten und eignet sich dadurch besonders für Familien.
Gratis-Sport
Schnorcheln, Stand Up Paddle, Pedalos, Kajaks, Wasserski, Glasbodenboot.
Sport gegen Gebühr
Diverse Wassersportaktivitäten wie Wakeboard, Surfen, Segeln, Tauchen usw. können am Strand organisiert werden.
Kinder
Das Hotel bietet keine speziellen Einrichtungen für Kinder.
Preis auf Anfrage
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