Der kleine Spa-Pavillon liegt direkt am Strand und bietet diverse Massagen und Körperbehandlungen.

14 geräumige Zimmer (55 m2), 6 davon mit Meersicht und 8 mit Gartensicht, mit Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Safe, TV, Telefon, Bügeleisen, Terrasse oder Balkon. Die zwei Suiten bieten mehr Platz und liegen direkt am Strand. Eine der Suiten bietet im oberen Stock 2 Zusatzbetten und eignet sich dadurch besonders für Familien.