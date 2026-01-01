Radisson Blu Poste Lafayette Resort & Spa
Poste Lafayette
Beschreibung
Einleitung
Zwei Restaurants, 2 Bars, Pool (im Winter beheizt), Boutique. WiFi kostenfrei.
Angebot
The Spa mit 5 Behandllungsräumen, Hammam, Coiffeur, Nagelstudio.
Zimmer
30 Superior Garden Zimmer (27–30 m²) mit Klimaanlage, Minibar, Dusche, WC, Tee-/Kaffeekocher, Nespresso-Maschine (Kapseln gegen Gebühr), Safe, Dockingstation, WiFi, „Juliette“-Balkon oder Terrasse mit Gartensicht. 24 Superior Ocean Zimmer (30 m²) im 2. Stock mit „Juliette“-Balkon. 19 Superior Beach Access Zimmer (27 m²) im Parterre mit privater Terrasse, 9 Superior Beachfront Zimmer (30 m²) im 1. Stock mit direktem Strandzugang oder Meersicht mit "Juliette"-Balkon.
Unterhaltung
Regelmässige Abendunterhaltung inkl. Events im Azuri Dorf (10 Min. entfernt, Transfers inkl.).
Gratis-Sport
Fahrradtouren, Beachvolley, Boccia, Kochkurse, Strandmeditation, Segatanz, Aqua Gym, Schnorcheln (inkl. Trail), Kajak, Stand-Up Paddle.
Sport gegen Gebühr
Reduzierte Greenfees auf dem 9-Loch-Championshipplatz „The Nine Azuri Golf“ beim Schwesternhotel Radisson Blu Azuri Resort & Spa, inkl. Shuttle zu fixen Zeiten (Kat. Superior Beach Access & Superior Beachfront eine gratis Greenfee pro Person/Aufenthalt, mind. Aufenthalt 5 Nächte).
ab CHF 171.– / pro Person
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