Beschreibung

Einleitung Die Zimmer befinden sich in strohgedeckten Doppel- und Einzelbungalows. Diese gruppieren sich an beiden Seiten des kuppelförmigen Hauptgebäudes im wunderschönen Kokospalmenhain. Hier finden Sie die Rezeption sowie das Hauptrestaurant. A la carte Restaurants: Coconut Café und Magenta Seafood Restaurant, 3 Bars und einen grossen Süsswasserpool. WiFi kostenfrei.

Zimmer 25 m2 grosse Garden Bungalows in Doppelbungalows mit Badewanne, WC, Haarfön, Safe, Sitzgelegenheit, Klimaanlage, Minibar, TV, Telefon, WiFi kostenfrei, möblierte Terrasse mit Blick in den Garten. Die Premium Garden Bungalows liegen am Rande der Anlage (ruhigere Lage) und haben zusätzlich eine Nespresso Maschine. Die Beach Pavillons (35 m2) befinden sich in Einzelbungalows in erster Strandreihe. Garden Family Bungalows (50 m2) bestehend aus zwei Garten Bungalows und Deluxe Beach Family Pavillons (70 m2) bestehend aus zwei Beach Pavillons (jeweils mit Verbindungstüre).

Unterhaltung Regelmässig Shows, Folkloredarbietungen, Livebands, Themenabende.

Gratis-Sport 5 Tennisplätze mit Flutlicht, Beachvolleyball, Tischtennis, Giant Chess, Boccia, Pich & Putt, Fitnesscenter (im Sugar Beach), Tretboot, Hobie Cats, Kajaks, Stand Up Paddle, Glasbodenboot, Schnorcheln, Windsurfen. Gratis Greenfees auf dem 18-Loch Championship Ile aux Cerfs Golf Course (Transfers ab/bis Hotel nicht inbegriffen, Bootstransfers inbegriffen), Golf Cart obligatorisch ca. Euro 30.- pro Person/Runde) sowie auf dem 18-Loch Tamarina Golfplatz (ca. 25 Fahrminuten vom Hotel, Transfer inklusive).

Sport gegen Gebühr Tauchen, Hochseefischen, Wasserski.