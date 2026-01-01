82 moderne Superior Zimmer (39 m2) mit Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, TV, Telefon, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Safe, WiFi kostenfrei, Balkon oder Terrasse. Deluxe Zimmer (45 m2) im Parterre mit gleicher Ausstattung wie die Superior Zimmer, haben aber Platz für ein Extrabett. 14 grössere, elegante Prestige Zimmer (57 m2) und 8 Junior Suiten (70 m2) im Parterre oder 1. Stock haben eine separate Dusche, Jacuzzi, Nespresso-Maschine. Alle Zimmer und Suiten mit Meersicht.