Solana Beach Mauritius
Belle Mare
Beschreibung
Einleitung
Rezeption, Hauptrestaurant «Cinnamone», zwei à la carte Restaurants, drei Bars, Pool, Wellnessbereich und Fitnessraum, Boutique, WiFi kostenfrei in den öffentlichen Bereichen.
Angebot
Ylang Spa mit fünf Behandlungsräumen. Beautybehandlungen, Massagen, Coiffeur, Hammam und Sauna gegen Gebühr.
Zimmer
82 moderne Superior Zimmer (39 m2) mit Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, TV, Telefon, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Safe, WiFi kostenfrei, Balkon oder Terrasse. Deluxe Zimmer (45 m2) im Parterre mit gleicher Ausstattung wie die Superior Zimmer, haben aber Platz für ein Extrabett. 14 grössere, elegante Prestige Zimmer (57 m2) und 8 Junior Suiten (70 m2) im Parterre oder 1. Stock haben eine separate Dusche, Jacuzzi, Nespresso-Maschine. Alle Zimmer und Suiten mit Meersicht.
Unterhaltung
Täglich Abendunterhaltung mit Livebands und DJ.
Gratis-Sport
Kanus, Pedalo, Windsurfen, Schnorchelausflüge, Aquagym, Fitnessraum, Tischtennis, Tennis, Volleyball, Boccia, Mini-Segler, Glasbodenboot.
Sport gegen Gebühr
Tauchen (PADI & CMAS), Fahrräder, Scootervermietung.
ab CHF 108.– / pro Person
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