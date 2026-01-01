Beschreibung

Einleitung Die Suiten befinden sich in zwei dreistöckigen Trakten, alle mit Blick aufs Meer. Rezeption, drei Restaurants, Zugang zu drei weiteren Restaurants im Maradiva Villas Resort & Spa, Dolphin Bar, Boutique, grosser Süsswasserpool mit Jacuzzi (von Mai bis Oktober beheizt).

Angebot Sands Spa bietet verschiedene Massagen, Gesichts- und Körpertherapien, Sauna, Dampfbad, Coiffeur. Ayurvedabehandlungen im Maradiva Villas Resort & Spa sowie im Sands Suites Resort & Spa.

Zimmer 52 Superior Suiten im 1. oder 2. Stock, 52 m2 gross, elegant eingerichtet mit Bad, Dusche, separatem WC, Haarfön, Klimaanlage, Telefon, TV, WiFi kostenfrei, Tee- und Kaffeekocher, Safe, Balkon. 26 Deluxe Suiten sind gleich eingerichtet wie die Superior Suiten, befinden sich aber im Parterre. 12 Beachfront Suiten mit direktem Strandzugang und Illy Kaffeemaschine. Die Exclusive Suite mit 145 m2 verfügt über ein separates Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer, eine Illy Kaffeemaschine und eine grosse Terrasse.

Unterhaltung Regelmässig musikalische Unterhaltung mit Livebands, Folkloredarbietungen.

Gratis-Sport Wasserski, Segeln, Pedalo, Kayak, Glasbodenboot, Windsurfen, Schnorcheln, Tennis (2 Hartplätze mit Flutlicht), Beachvolleyball, Fitnesscenter, Boccia, Croquet, Yoga und Meditation, Zumba, geführter Spaziergang ins Dorf Tamarin.