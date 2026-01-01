Sands Suites Resort & Spa
Wolmar, Flic en Flac
Beschreibung
Einleitung
Die Suiten befinden sich in zwei dreistöckigen Trakten, alle mit Blick aufs Meer. Rezeption, drei Restaurants, Zugang zu drei weiteren Restaurants im Maradiva Villas Resort & Spa, Dolphin Bar, Boutique, grosser Süsswasserpool mit Jacuzzi (von Mai bis Oktober beheizt).
Angebot
Sands Spa bietet verschiedene Massagen, Gesichts- und Körpertherapien, Sauna, Dampfbad, Coiffeur. Ayurvedabehandlungen im Maradiva Villas Resort & Spa sowie im Sands Suites Resort & Spa.
Zimmer
52 Superior Suiten im 1. oder 2. Stock, 52 m2 gross, elegant eingerichtet mit Bad, Dusche, separatem WC, Haarfön, Klimaanlage, Telefon, TV, WiFi kostenfrei, Tee- und Kaffeekocher, Safe, Balkon. 26 Deluxe Suiten sind gleich eingerichtet wie die Superior Suiten, befinden sich aber im Parterre. 12 Beachfront Suiten mit direktem Strandzugang und Illy Kaffeemaschine. Die Exclusive Suite mit 145 m2 verfügt über ein separates Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer, eine Illy Kaffeemaschine und eine grosse Terrasse.
Unterhaltung
Regelmässig musikalische Unterhaltung mit Livebands, Folkloredarbietungen.
Gratis-Sport
Wasserski, Segeln, Pedalo, Kayak, Glasbodenboot, Windsurfen, Schnorcheln, Tennis (2 Hartplätze mit Flutlicht), Beachvolleyball, Fitnesscenter, Boccia, Croquet, Yoga und Meditation, Zumba, geführter Spaziergang ins Dorf Tamarin.
Sport gegen Gebühr
Tauchen (PADI, ausserhalb vom Hotel inkl. gratis Shuttle-Service), Bootsausflüge zur Delfinbeobachtung, Hochseefischen, Kochkurs, Fahrräder, Golf auf dem 18-Loch Tamarina Golfplatz – 5 Autominuten entfernt.
ab CHF 226.– / pro Person
Loading map...