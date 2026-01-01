39 Paradis Bay View und 50 Paradis Beachfront Zimmer, mit grossem Bad, Dusche, WC, Haarfön, separatem Ankleidezimmer, Klimaanlage, Safe, Minibar, TV, WiFi kostenfrei, Radio, mit Balkon oder Terrasse. Paradis Bay View Zimmer mit Blick auf die Lagune, Paradis Beachfront Zimmer mit Blick aufs Meer. 174 renovierte Junior Suiten und Junior Suiten im Parterre mit grossem Balkon oder Terrasse mit Blick aufs Meer, die Junior Suiten Beachfront liegen näher am Strand.

4 Paradis Suiten Beachfront und 8 Senior Suiten Beachfront. 2-Bedroom Family Suiten bestehend aus 2 Junior Suiten, 5 Paradis Luxury Family Suiten Beachfront (110 m2) bestehend aus einem Schlafzimmer und einem separaten Kinderzimmer, 2-Bedroom Paradis Family Suiten Beachfront bestehend aus 2 Paradis Beachfront Zimmern mit Verbindungstüre, 2-Bedroom Family Suiten Beachfront bestehend aus 2 Junior Suiten Beachfront mit Verbindungstüre. 2-Bedroom Senior Family Suiten Beachfront bestehend aus 1 Senior Suite Beachfront und 1 Junior Suite Beachfront. Die Meersicht ist teilweise durch Vegetation eingeschränkt.