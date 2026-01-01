Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa
Le Morne
Beschreibung
Einleitung
Die Zimmer und Suiten liegen in verschiedenen Hoteltrakten, 13 Villen (siehe separate Beschreibung), Rezeption, Hauptrestaurant, 3 à la carte Restaurants, 3 Bars, Boutiquen, Coiffeur- und Schönheitssalon, Spa- und Wellnessbereich, grosse Poolanlage, kostenloser Shuttleservice zum Hotel «Dinarobin » – alle Einrichtungen des benachbarten Hotels können genutzt werden.
Angebot
Spa mit verschiedenen Massageräumen, 2 Saunas, 2 Hammams und Algotherapiekabinen.
Zimmer
39 Paradis Bay View und 50 Paradis Beachfront Zimmer, mit grossem Bad, Dusche, WC, Haarfön, separatem Ankleidezimmer, Klimaanlage, Safe, Minibar, TV, WiFi kostenfrei, Radio, mit Balkon oder Terrasse. Paradis Bay View Zimmer mit Blick auf die Lagune, Paradis Beachfront Zimmer mit Blick aufs Meer. 174 renovierte Junior Suiten und Junior Suiten im Parterre mit grossem Balkon oder Terrasse mit Blick aufs Meer, die Junior Suiten Beachfront liegen näher am Strand.
4 Paradis Suiten Beachfront und 8 Senior Suiten Beachfront. 2-Bedroom Family Suiten bestehend aus 2 Junior Suiten, 5 Paradis Luxury Family Suiten Beachfront (110 m2) bestehend aus einem Schlafzimmer und einem separaten Kinderzimmer, 2-Bedroom Paradis Family Suiten Beachfront bestehend aus 2 Paradis Beachfront Zimmern mit Verbindungstüre, 2-Bedroom Family Suiten Beachfront bestehend aus 2 Junior Suiten Beachfront mit Verbindungstüre. 2-Bedroom Senior Family Suiten Beachfront bestehend aus 1 Senior Suite Beachfront und 1 Junior Suite Beachfront. Die Meersicht ist teilweise durch Vegetation eingeschränkt.
Unterhaltung
Jeden Abend Livebands, Folklore-Darbietungen und Themenabende.
Gratis-Sport
Windsurfen, Segeln, Wasserski, Pedalos, Kajaks, Schnorcheln, Glasbodenboot, Fitnesscenter, 5 Tennisplätze mit Flutlicht (Bälle gegen Gebühr), Volleyball, Tischtennis, Boccia, Fussball, Stand-Up Paddle.
Sport gegen Gebühr
Golf auf dem hoteleigenen 18-Loch Golfplatz, auf dem 18-Loch Golfplatz von Bel Ombre (Heritage), Tamarina und Avalon Golf Estate (jeweils ca. 20 - 25 Min. vom Hotel entfernt), Tauchen, Hochseefischen, Mountainbikes, Kitesurfen, Padel-Tennis.
Kinder
Miniclub für Kinder von 3–11 Jahren, Babysitting (gegen Gebühr).
ab CHF 255.– / pro Person
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