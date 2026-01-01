48 Lagoon Zimmer (im Parterre oder 1. Stock), 12 Ocean Balkon Zimmer im 1. Stock, 6 Ocean Zimmer im Parterre, 30 Beachfront Balkon Zimmer im 1. Stock und 12 Beachfront Zimmer im Parterre (jeweils 65 m2) sind luxuriös, hell und elegant eingerichtet. Alle Zimmer verfügen über ein ausziehbares Sofa, Marmorbad mit separatem Bad und Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Deckenventilator, Multimedia-Unterhaltungssystem mit Satelliten-TV, Internetzugang über Flachbildfernseher, WiFi kostenfrei, Espresso-Maschine, Telefon, Minibar, Safe, Terrasse oder Balkon mit Blick aufs Meer oder die Lagune.

4 Beachfront Balkon Junior Suiten (im 1. Stock, 110 m2) und 4 Beachfront Junior Suiten ebenerdig mit einer grosszügigen Holzterrasse (130 m2), 4 Ocean Balkon Suiten und 3 Beachfront Balkon Suiten im oberen Stock (130 m2) verfügen zusätzlich über ein separates, grosses Wohnzimmer. Die Ocean und Beachfront Suiten (150 m2) im Parterre mit grosser Terrasse verfügen ebenfalls über ein separates Wohnzimmer.

2- und 3-Schlafzimmer Suiten bieten noch mehr Platz. Die 622 m2 grosse Villa One mit zwei separaten Schlafzimmern und privatem Pool liegt direkt am Strand und bietet allen erdenklichen Komfort für höchste Ansprüche. In den Suiten und Villa One 24-Stunden-Butlerservice.



52 neue, luxuriöse Private Pool Villas (280 - 758 m2). Diese exklusiven 2- bis 6-Schlafzimmer Villen vereinen Luxus, Privatsphäre und persönlichen Service - ein unvergleichliches "home-away-from-home" Erlebnis.