50 m² grosse Tropical, Tropical Parterre (ehem. Superior) und Deluxezimmer (60 m²), 36 Deluxe Parterre Zimmer. Neue Rooftop Zimmer im 2. Stock mit Rooftop Terrasse. Familienzimmer (2 Schlafzimmer, 2 Bäder) in verschiedenen Varianten. Zwei Seniorsuiten, 18 2-Bedroom Deluxe Family Apartments (je zwei Deluxezimmer mit Verbindungstüre). Alle Zimmer mit Bad, Haarfön, Klimaanlage, Safe, TV, kostenlosem WiFi, Minibar, Tee-/Kaffeekocher, Balkon oder Terrasse. Meersicht (teils durch Vegetation eingeschränkt) oder Lagunenblick. Shandrani-for-2: Bereich nur für Erwachsene mit eigenem Restaurant und reserviertem Strandabschnitt mit Beach Club. Kat. Bayview im 1./2. Stock, Kat. Beach im Parterre.