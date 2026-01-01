Shandrani Beachcomber Resort & Spa
Blue Bay
Beschreibung
Einleitung
Renovierte Zimmer, Familienappartements und Suiten in mehreren 3-stöckigen Gebäuden. Neuer Adults-Only Bereich „Shandrani-for-2“, 6 Restaurants, Bars, Boutiquen. 2 Pools, Spa, Fitnessraum.
Angebot
Spa mit 20 Kabinen für Massagen und Gesichts-/Körpertherapien.
Zimmer
50 m² grosse Tropical, Tropical Parterre (ehem. Superior) und Deluxezimmer (60 m²), 36 Deluxe Parterre Zimmer. Neue Rooftop Zimmer im 2. Stock mit Rooftop Terrasse. Familienzimmer (2 Schlafzimmer, 2 Bäder) in verschiedenen Varianten. Zwei Seniorsuiten, 18 2-Bedroom Deluxe Family Apartments (je zwei Deluxezimmer mit Verbindungstüre). Alle Zimmer mit Bad, Haarfön, Klimaanlage, Safe, TV, kostenlosem WiFi, Minibar, Tee-/Kaffeekocher, Balkon oder Terrasse. Meersicht (teils durch Vegetation eingeschränkt) oder Lagunenblick. Shandrani-for-2: Bereich nur für Erwachsene mit eigenem Restaurant und reserviertem Strandabschnitt mit Beach Club. Kat. Bayview im 1./2. Stock, Kat. Beach im Parterre.
Unterhaltung
Abendshows, Folklore, Tanz mit Liveband, Disco, 2 Escape Rooms (gegen Gebühr).
Gratis-Sport
Tennis, Boccia, Windsurfen, Segeln, Schnorcheln, Wasserski, Kajaks, Pedalos, Glasbodenboot, Aquagym, 9-Loch Übungsplatz (PAR 29).
Sport gegen Gebühr
Hochseefischen, Speedboatexkursionen, Fahrräder, Sport & Nature Aktivitäten, Wasserski Akademie (4 Tagen geöffnet), Padel-Tennis.
Kinder
Kinderclub (3–11 J.), Petit Club (2–3 J.), Babysitting (gegen Gebühr).
ab CHF 208.– / pro Person
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