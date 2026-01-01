Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa
Pointe aux Canonniers
Beschreibung
Einleitung
Die Zimmer, Suiten und Familienapartments liegen in verschiedenen zwei- und dreistöckigen Trakten. Hauptrestaurant, à la carte Restaurant, italienisches Restaurant, Bars, Boutiquen, Coiffeur, WiFi kostenfrei, zwei Süsswasserpools.
Angebot
Einzigartiges Wellnesscenter um einen Banyan Tree gebaut. Es werden verschiedene Massagen, Gesichts- und Körpertherapien angeboten.
Zimmer
Die Standardzimmer (24 m2) sind geschmackvoll eingerichtet und verfügen über Bad, Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, TV, Telefon, WiFi kostenfrei, Safe, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Balkon oder Terrasse, Garten- oder Meerblick. Die Superiorzimmer (28 m2) sind grösser und verfügen zusätzlich über ein Badezimmer mit grosser Dusche. 16 Deluxe Sea Facing Zimmer (42 m2). Die Family Duplex und 2 Bedroom Family Apartments sind für Familien ideal. Zwei Suiten bieten noch mehr Platz.
Unterhaltung
Livebands, Abendanimation, Themenabende, Discothek.
Gratis-Sport
Tennis (2 Hartplätze, Bälle gegen Gebühr), Boccia, Bogenschiessen, Volleyball, Tischtennis, Segeln, Glasbodenboot, Wasserski, Windsurfen, Kajak, Pedalos, Schnorcheln, Aquagym, Minigolf, Stand Up Paddle.
Sport gegen Gebühr
Golf auf dem 18-Loch Mont Choisy Golfplatz (ca. 5 Fahrminuten vom Hotel entfernt, gratis Shuttle Transfer), Billard, Tauchen, Hochseefischen, Fahrräder, Padel-Tennis.
Kinder
Ganzjährig Kinderclub mit täglichem Programm für 3- bis 11-jährige Gäste. Babysitting (gegen Gebühr). Teensclub (12 - 17 Jahre).
ab CHF 191.– / pro Person
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