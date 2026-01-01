Constance Prince Maurice
Poste de Flacq
Beschreibung
Einleitung
Die Suiten und Villen befinden sich in ein- und zweistöckigen Gebäuden, welche auf beiden Seiten des Hauptgebäudes im riesigen, tropischen Garten angeordnet sind. Das Hotel verfügt über 2 à la carte Gourmet-Restaurants, Asian Restaurant in der Laguna Bar, 3 Bars, Weinkeller, Coiffeur, Boutiquen, Hauptpool mit Unterwassermusik sowie ein zweiter beheizbarer Pool, nahe der Junior Suiten, Spa- und Wellnessbereich sowie Business-Center und Bibliothek.
Angebot
Hier werden Sie Wellness-Kultur stilvoll geniessen: Das «Constance Spa» mit natürlichen, pflanzlichen Produkten aus dem Indischen Ozean sowie exklusiv verfügbare Produkte von Sisley. Das Spa bietet Fitnessraum, Thermalpool, Sauna, Dampfbad, Jacuzzi, kaltes Tauchbecken und Fitnessbar, Coiffeur, ein Entspannungsraum sowie eine Boutique. Es werden Massagen, Gesichts- und Körperbehandlungen, Maniküre, Pediküre angeboten.
Zimmer
64 Junior Suiten (70 m2), äusserst geschmackvoll und elegant, unter Verwendung natürlicher Materialien eingerichtet, verfügen über ein Bad mit separater Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Minibar, Telefon, Nespresso-Maschine, Satelliten- TV (LCD-Flachbildschirm), WiFi kostenfrei, Bademantel, Balkon oder Terrasse mit Blick auf den tropischen Garten oder zur Meerseite gelegen. Fünf dieser Junior Suiten sind auf Pfählen über der Lagune gebaut (Junior Suite Stilts) und 8 Junior Suiten Beachfront liegen direkt am Strand.
2 Kinder unter 13 Jahren). 10 befinden sich im tropischen Garten, zwei direkt am Strand (kann bei Buchung nicht garantiert werden), jeweils im Parterre und im 1. Stock.
64 Junior Suiten (70 m2), äusserst geschmackvoll und elegant, unter Verwendung natürlicher Materialien eingerichtet, verfügen über ein Bad mit separater Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Minibar, Telefon, Nespresso-Maschine, Satelliten- TV (LCD-Flachbildschirm), WiFi kostenfrei, Bademantel, Balkon oder Terrasse mit Blick auf den tropischen Garten oder zur Meerseite gelegen. Fünf dieser Junior Suiten sind auf Pfählen über der Lagune gebaut (Junior Suite Stilts) und 8 Junior Suiten Beachfront liegen direkt am Strand.
12 Family Suiten (86 m2) sind in den Gebäuden der Junior Suiten untergebracht, mit einem Schlafzimmer, Badezimmer, Sitzecke sowie einem Kinderzimmer mit Etagenbett und Badezimmer (für max.
2 Kinder unter 13 Jahren). 10 befinden sich im tropischen Garten, zwei direkt am Strand (kann bei Buchung nicht garantiert werden), jeweils im Parterre und im 1. Stock.
12 freistehende Villen (130 m2) verfügen über einen zusätzlichen grosszügigen Wohnraum, separate Dusche/Gäste WC und einen privaten beheizbaren Pool, direkt am Strand gelegen. Drei der Villen liegen wunderschön auf Stelzen über die Lagune gebaut (ohne Pool).
Die Princely Villa (350 m2) bestehend aus zwei Junior Suiten und einer Villa mit zwei privaten, beheizbaren Pools wird höchsten Ansprüchen gerecht.
Unterhaltung
Dezente abendliche Unterhaltung.
Gratis-Sport
Tennis (2 Plätze mit Flutlicht, Schläger und Bälle gegen Gebühr), Fitnesscenter, Fahrräder, Wasserski, Windsurfen, Pedalos, Kajak, Segeln, Golf auf den beiden 18-Loch Championship Golfplätzen «Legend» und «Links» des Schwesterhotels «Constance Belle Mare Plage» (ca. 10 Autominuten entfernt, kostenloser Shuttleservice). Gäste des Constance Prince Maurice profitieren von unlimitierten Startzeiten.
Sport gegen Gebühr
Tauchen (PADI), Katamarankreuzfahrten, Hochseefischen, Kitesurfen (ein paar Autominuten entfernt), Fliegenfischen, Yoga, Pilates, Parasailing, Tennis-, Wassersport- und Golfunterricht.
Kinder
Coconut Tribe Kids Club inkl. Kinderpool bietet täglich tolle Aktivitäten für Kinder von 4 bis 11 Jahren. Babysitting (gegen Gebühr).
ab CHF 339.– / pro Person
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