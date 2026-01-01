Beschreibung

Einleitung Die Zimmer werden in zwei Bereiche unterteilt. Die Prestige Zimmer liegen im rechten, die Deluxe Zimmer im linken Bereich der Hotelanlage, alle verteilt auf verschiedene Gebäude. Hauptrestaurant «Dining Room», asiatisches Restaurant «Wok'n Roll», Feinkostladen «Cpicerie» sowie das Beach Bistro mit Bar, für Snacks zum Mittag, und eine weitere Bar, Weinkeller, Spa- und Wellnessbereich, drei Pools, Boutique, Ankunfts-/Abreiselounge, WiFi kostenfrei.

Angebot Das C Spa bietet verschiedene Gesichts- und Körperbehandlungen an. 6 Behandlungsräume, Sauna, Dampfbad.

Zimmer 44 Prestige und 8 Prestige Beachfront Zimmer (40 m2) sowie 56 Deluxe und 8 Deluxe Beachfront Zimmer (48 m2) alle mit Klimaanlage, Telefon, TV, WiFi kostenfrei, Minibar, Safe, Tee- und Kaffeekocher, Badezimmer mit Dusche, separates WC, Haarfön, Balkon oder Terrasse.

Unterhaltung Es gibt an ausgewählten Abenden z. B. Live-Musik, DJ Tanzabende, Sega Shows.

Gratis-Sport Beach Volleyball, Kajaks, Stand Up Paddle, Schnorchelausrüstung, Windsurfen, Einführungskurs Tauchen im Pool, Paddelplatz, Tennisplatz, Fitnesscenter.