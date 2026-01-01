C Mauritius
Palmar
Beschreibung
Einleitung
Die Zimmer werden in zwei Bereiche unterteilt. Die Prestige Zimmer liegen im rechten, die Deluxe Zimmer im linken Bereich der Hotelanlage, alle verteilt auf verschiedene Gebäude. Hauptrestaurant «Dining Room», asiatisches Restaurant «Wok'n Roll», Feinkostladen «Cpicerie» sowie das Beach Bistro mit Bar, für Snacks zum Mittag, und eine weitere Bar, Weinkeller, Spa- und Wellnessbereich, drei Pools, Boutique, Ankunfts-/Abreiselounge, WiFi kostenfrei.
Angebot
Das C Spa bietet verschiedene Gesichts- und Körperbehandlungen an. 6 Behandlungsräume, Sauna, Dampfbad.
Zimmer
44 Prestige und 8 Prestige Beachfront Zimmer (40 m2) sowie 56 Deluxe und 8 Deluxe Beachfront Zimmer (48 m2) alle mit Klimaanlage, Telefon, TV, WiFi kostenfrei, Minibar, Safe, Tee- und Kaffeekocher, Badezimmer mit Dusche, separates WC, Haarfön, Balkon oder Terrasse.
Unterhaltung
Es gibt an ausgewählten Abenden z. B. Live-Musik, DJ Tanzabende, Sega Shows.
Gratis-Sport
Beach Volleyball, Kajaks, Stand Up Paddle, Schnorchelausrüstung, Windsurfen, Einführungskurs Tauchen im Pool, Paddelplatz, Tennisplatz, Fitnesscenter.
Sport gegen Gebühr
Golf auf den beiden 18-Loch Championship Golfplätzen «Legend» und «Links» des Constance Belle Mare Plage gegen ermässigte Greenfees, Transfers ab/bis Hotel auf Anfrage, Tauchen (Blues Dive Center im Constance Belle Mare Plage, kostenfreier Transfer ab/bis Hotel auf Anfrage), Kitesurf-Lektionen, Yoga.
ab CHF 190.– / pro Person
Loading map...