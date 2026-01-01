The St. Regis Le Morne Resort, Mauritius
Le Morne
Beschreibung
Einleitung
Die Suiten sind im modernen Kolonialstil eingerichtet, 5 Restaurants mit mauritischer, französischer, asiatischer, japanischer, indischer und internationaler Küche, 2 Bars, Weinkeller, 2 Pools (ab Mitte April bis Anfang Oktober beheizt), Boutique, Kino, Bibliothek, Spielraum.
Angebot
Das «Pure Spa» mit 12 Behandlungssuiten bietet verschiedene Gesichts- und Körperbehandlungen an.
Zimmer
40 Junior Suiten (65 m2), 42 Ocean Junior Suiten (65 m2), 16 Ocean Haven Balcony Junior Suiten (65 m2), 22 Ocean Haven Junior Suiten im Parterre (65 m2), 24 Heritage Balcony/Heritage Beach Junior Suiten (75 m2), 8 Peninsula Balcony Suite/Peninsula Beach Access Suite (100 m2), 10 Le Morne Balcony/Le Morne Beach Access Suiten (150 m2), 7 Manor House Spa Suiten (146 - 214 m2) und eine Grand Beachfront Villa mit 4 Schlafzimmern (ca. 1'659 m2), einem Infinity Pool und 3 Plunge Pools (geheizt).
Alle mit Bad, Dusche, WC, Haarfön, Flachbildfernseher, DVD-Player, Minibar, Safe, Telefon, Kaffeemaschine, iPod-Anschluss, WiFi kostenfrei und einer grosszügigen Terrasse oder Balkon. The St. Regis Le Morne Resort Butlerservice in allen Suiten.
Unterhaltung
Livemusik in der «Le Morne Lounge» oder an der «Boathouse Bar» am Strand. Luxuriöses, kleines Kino (32 Plätze, es werden täglich kostenfrei Filme gezeigt, private Benutzung gegen Gebühr).
Gratis-Sport
Tennis (Bälle gegen Gebühr), Kajak, Pedalos, Glasbodenboot, Schnorcheln, Windsurfen, Fitnesscenter (24/7), Stand Up Paddle, Yoga, Meditation.
Sport gegen Gebühr
Tauchen (PADI), Wasserski, Kitesurfen (ION Club Prestige), Segelboote, Katamaran. Golf auf den nahegelegenen Plätzen Tamarina Golf Club und Heritage Golf Club. Ausflugsmöglichkeiten z. B. Besteigung des Le Morne Brabant.
Kinder
Kinderclub für die kleinen Hotelgäste von 4 – 12 Jahren, eine Entertainment-Lounge/Zimmer für ältere Kinder, Babysitting gegen Gebühr.
ab CHF 465.– / pro Person
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