40 Junior Suiten (65 m2), 42 Ocean Junior Suiten (65 m2), 16 Ocean Haven Balcony Junior Suiten (65 m2), 22 Ocean Haven Junior Suiten im Parterre (65 m2), 24 Heritage Balcony/Heritage Beach Junior Suiten (75 m2), 8 Peninsula Balcony Suite/Peninsula Beach Access Suite (100 m2), 10 Le Morne Balcony/Le Morne Beach Access Suiten (150 m2), 7 Manor House Spa Suiten (146 - 214 m2) und eine Grand Beachfront Villa mit 4 Schlafzimmern (ca. 1'659 m2), einem Infinity Pool und 3 Plunge Pools (geheizt).

Alle mit Bad, Dusche, WC, Haarfön, Flachbildfernseher, DVD-Player, Minibar, Safe, Telefon, Kaffeemaschine, iPod-Anschluss, WiFi kostenfrei und einer grosszügigen Terrasse oder Balkon. The St. Regis Le Morne Resort Butlerservice in allen Suiten.