Beschreibung

Einleitung Die Zimmer befinden sich in verschiedenen Gebäuden im weitläufigen Garten und 19 Villen (siehe separate Beschreibung). Hauptrestaurant, 4 à la carte Restaurants, 2 Strandrestaurants, 6 Bars, Weinkeller im Blue Penny Café (Gourmetrestaurant), 4 Pools, Spa- und Wellnessbereich, Boutiquen, Konferenzraum, Ankunfts-/Abreiselounge.

Angebot Das zur Entspannung einladende «Constance Spa» bietet in zehn Behandlungsräumen ein umfangreiches Angebot an Massagen, Gesichts- und Körperbehandlungen sowie im Fitnesscenter Sauna, Dampfbad, neuer Vitality Pool, kaltes Tauchbecken und Frisör.

Zimmer 104 Prestigezimmer (45 m2) - davon 37 zur Meerseite und 67 Beachfront - komfortabel eingerichtet mit Sitzecke, Bad, separater Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, SATTV, Telefon, Apple Mac Mini Entertainment System, Internetzugang sowie Tee- und Kaffeezubereitungsmöglichkeit kostenfrei, Minibar, Nespresso-Maschine, Safe, Terrasse oder Balkon. Die Juniorsuiten (68 m2) zur Meerseite sind grösser und noch luxuriöser ausgestattet; Juniorsuiten Beachfront befinden sich direkt am Strand (die Junior Suiten sind seit Juli 2023 renoviert). Deluxesuiten (96 m2) verfügen zusätzlich über ein separates Wohnzimmer mit Dusche und WC.

Unterhaltung Jeden Abend Unterhaltungsprogramm mit Shows, Livebands.

Gratis-Sport Tennis (4 Plätze mit Flutlicht, Schläger und Bälle gegen Gebühr), Fitnesscenter, Tischtennis, Beachvolleyball, Minigolf, Boccia, Windsurfen, Kajaks, Wakeboards, Katamaran, Glasbodenboot, Segeln, Wasserski, Pedalos, Stand-up Paddle, Schnorchelausflüge inklusive Ausrüstung, Golf auf den hoteleigenen 18-Loch Championship Golfplätzen «Legend» und «Links» (auf beiden Plätzen Greenfees inklusive; Golf Cart oder Caddie gegen Gebühr).

Sport gegen Gebühr Parasailing, Katamaran-Kreuzfahrten, Tauchen (PADI), Hochseefischen, Kitesurfen (ausserhalb, Transfers gegen Gebühr), Fahrräder, privater Unterricht in Tennis, Windsurfen, Segeln.