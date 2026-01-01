Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa
Le Morne
Beschreibung
Einleitung
Die Suiten liegen in mehreren im Halbkreis angeordneten Bungalows (2 bis 6 Suiten je Bungalow) zwischen Golfplatz und Strand. Rezeption, Hauptrestaurant, 3 à la carte Restaurants, 2 Bars, 6 Pools, eine Beach Lounge, Boutiquen, Coiffeur- und Schönheitssalon, grosser Spa- und Wellnessbereich, kostenloser Shuttleservice zum Hotel «Paradis» – alle Einrichtungen des benachbarten Hotels können genutzt werden.
Angebot
Der grosszügige Wellnessbereich verfügt über 12 Massageräume, 2 Saunas, 2 Hammams mit Kraftstrahlduschen und Ruhebereich, 2 Hydrotherapie- und 2 Algotherapie- Kabinen, 4 Räume für Ayurvedabehandlungen, Open-Air-Pool.
Zimmer
2-Bedroom Family Suiten, bestehend aus 2 Juniorsuiten, und 2-Bedroom Senior Family Suite Beachfront (ehem. Luxury Family Suiten), bestehend aus 1 Beach Seniorsuite und 1 Juniorsuite Beach, bieten für Gäste mit Kindern ein exklusives Raumangebot.
98 Juniorsuiten im Erdgeschoss, 1. oder 2. Stock, 65 m2 gross und elegant eingerichtet mit grossem Badezimmer mit Bad und separater Dusche, WC, Ankleidebereich, Minibar, Safe, Bügelbrett und Bügeleisen, Tee- und Kaffeekocher, Telefon, WiFi kostenfrei, TV, Radio, Haarfön, grosser, gedeckter Balkon bzw. Terrasse mit Blick aufs Meer (teilweise durch Vegetation eingeschränkt). Die Juniorsuiten Beach liegen direkt am Strand. Die 18 Seniorsuiten Beachfront (115 m2) sind noch komfortabler ausgestattet und verfügen über ein separates Wohnzimmer, iPod-Station, Nespresso-Maschine und eine grosse Veranda/Balkon und liegen direkt am Strand.
2-Bedroom Family Suiten, bestehend aus 2 Juniorsuiten, und 2-Bedroom Senior Family Suite Beachfront (ehem. Luxury Family Suiten), bestehend aus 1 Beach Seniorsuite und 1 Juniorsuite Beach, bieten für Gäste mit Kindern ein exklusives Raumangebot.
Der Hotelbereich "Dinarobin for 2" (Zen Suiten) ist exklusiv nur für Erwachsene reserviert. Inklusive Zugang zum reservierten Strandabschnitt "Zen Beach".
Drei luxuriöse Dinarobin Villen (350 - 400 m2) mit 4 Schlafzimmern, 3 Badezimmern, modernem Wohnbereich, Küche, grosszügigem Aussenbereich mit privatem Pool (geheizt) liegen direkt am Strand, lassen keine Wünsche offen und bieten viel Privatsphäre.
Unterhaltung
Täglich wechselndes Abendprogramm mit Themenabenden, Folkloreaufführungen und Showtänzen.
Gratis-Sport
Windsurfen, Segeln, Wasserski und Schnorcheln, Pedalos, Kajaks, Stand up Paddle beim Hotel Paradis. Tischtennis, Volleyball, Boccia, Tennis (3 Kunstrasenplätze mit Flutlicht, Bälle gegen Gebühr), Sportcenter.
Sport gegen Gebühr
Tauchen, Hochseefischen, Mountainbikes, E-Bikes, Golf auf dem interessanten 18-Loch Golfplatz beim Hotel Paradis, auf dem 18-Loch Golfplatz von Bel Ombre, Avalon Golf Estate und auf dem Tamarina Golfplatz (die letzten 3 zwischen 20 - 25 Fahrminuten vom Hotel entfernt), Kitesurfen.
Kinder
Mini Club für Kinder von 3 bis 11 Jahren, Babysitting (gegen Gebühr).
ab CHF 257.– / pro Person
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