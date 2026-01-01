Beschreibung

Einleitung Zentral in der Anlage gruppieren sich 4 Restaurants sowie ein weiteres am Strand, 2 Bars, 3 Pools davon 1 Kinderpool, Spa- und Wellnessbereich, Fitnesscenter mit zusätzlichem Sport-Lap-Pool, Boutiquen, WiFi kostenfrei.

Angebot Das GLOW by Sunlife Spa bietet ein innovatives Konzept mit verschiedenen Massagen, Gesichts- und Körperbehandlungen an. Hammam, Coiffeur, Maniküre, Pediküre.

Zimmer Junior Suiten (60 m2) mit Garten- oder teilweise Meersicht, modern und chic eingerichtet mit Bad, separater Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Safe, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Flachbildfernseher, Telefon, WiFi kostenfrei und Balkon oder Terrasse. Junior Suiten Premium (65 m2) und Junior Suiten Beach-Front (65 m2), die direkt am Strand liegen. Family Suiten (85 m2), bestehend aus einem Schlafzimmer und einem Wohnzimmer mit Sofabetten – ideal für Familien. Die Long Beach Executive Suiten (135 m2) liegen beide im Parterre direkt am Strand.

Gratis-Sport Kajak, Glasbodenboot, Schnorcheln, Tretboot, Windsurfen, Aquagym, Wasserpolo, Beach-Volleyball, Fussball, 3 Tennisplätze (Bälle gegen Gebühr), Minigolf, Badminton, Boccia, Tischtennis, Fitnesscenter, Kletterwand. Golf auf dem 18-Loch Championship Ile aux Cerfs Golf Course (gratis Shuttle-Transfer ab/bis Long Beach, Golf Cart obligatorisch ca. Euro 30.– pro Person/Runde) sowie auf dem Anahita Golf Course (Transfers ebenfalls inkludiert).

Sport gegen Gebühr Wasserski, Sunrise Kajak, Yoga, Pilates, Fahrradverleih, Bogenschiessen. Hochseefischen, Kitesurfen und Tauchen (externer Anbieter).