58 Deluxe Suiten mit Gartensicht (54 - 62 m2), 54 Deluxe Sea View Suiten (54 - 62 m2) und 16 Deluxe Beachfront Suiten (54 - 62 m2) mit Sitzecke, Deckenventilator, Klimaanlage, Bad und Dusche, separates WC, Haarfön, Kaffee- und Teekocher, Nespresso Maschine, Minibar, Safe, TV, WiFi kostenfrei, Telefon, Balkon oder Terrasse mit Garten- oder Meerblick. 8 Junior Suiten Gardenview (81 m2) mit freistehender Badewanne und Sitzecke.

12 Junior Suiten Beachfront (81 m2). Die 2 Seniorsuiten Garden view und 6 Seniorsuiten Sea View (102 m2, ) und 2 Oceansuiten Beachfront (104 m2) direkt am Strand haben jeweils ein separates Wohnzimmer. Resident Host Service in allen Suiten. Der exklusive Adults-Only Bereich bietet mehr Ruhe, Privatsphäre und zusätzliche Annehmlichkeiten.