Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort
Bel Ombre
Beschreibung
Einleitung
Die 158 Suiten sind aufgeteilt auf 20 Villen mit jeweils 6 bis 8 Zimmern auf zwei Etagen, Hauptgebäude mit Rezeption, über eine Brücke wird der «Rivière des Citronniers» überquert zum Hauptrestaurant mit Bar, 2 à la carte Restaurants «Gin'ja» und «Le Palmier», «Le Château de Bel Ombre», Zugang zum "C Beach Club", "O'Grill Restaurant" beim Heritage Golfclub, mehrere Bars, zwei Pools (beheizt, einer davon Adults-Only), Spa, Boutiquen, Bibliothek, Konferenzräume, WiFi kostenfrei. Insgesamt 13 Restaurants und 9 Bars auf dem Domaine de Bel Ombre.
Angebot
«Seven Colours» Spa auf 2500 m2 mit neun Behandlungsräumen.
Zimmer
58 Deluxe Suiten mit Gartensicht (54 - 62 m2), 54 Deluxe Sea View Suiten (54 - 62 m2) und 16 Deluxe Beachfront Suiten (54 - 62 m2) mit Sitzecke, Deckenventilator, Klimaanlage, Bad und Dusche, separates WC, Haarfön, Kaffee- und Teekocher, Nespresso Maschine, Minibar, Safe, TV, WiFi kostenfrei, Telefon, Balkon oder Terrasse mit Garten- oder Meerblick. 8 Junior Suiten Gardenview (81 m2) mit freistehender Badewanne und Sitzecke.
12 Junior Suiten Beachfront (81 m2). Die 2 Seniorsuiten Garden view und 6 Seniorsuiten Sea View (102 m2, ) und 2 Oceansuiten Beachfront (104 m2) direkt am Strand haben jeweils ein separates Wohnzimmer. Resident Host Service in allen Suiten. Der exklusive Adults-Only Bereich bietet mehr Ruhe, Privatsphäre und zusätzliche Annehmlichkeiten.
Unterhaltung
Live Musik an der Bar.
Gratis-Sport
Segeln (Laser), Kajak, elektrische Pedalos, Stand Up Paddle, Schnorcheln, Glasbodenboot, Tischtennis, Beachvolleyball, Fitnessraum, 2 Tennisplätze mit Flutlicht. Billard-Tisch, Boccia, Strand Fussball, Strand Tennis, Mountainbikes.
Sport gegen Gebühr
Greenfees auf dem hoteleigenen 18-Loch Golfplatz Le Chateau Golf sowie auf dem Golfplatz La Reserve Links, Tauchen, Kitesurfen, Hochseefischen, Katamaran Touren, Windsurfen. Quads, geführte Wanderungen, Ausflüge in 4x4- Fahrzeugen, Reiten für Erwachsene und Kinder. E-Bikes.
Kinder
Timomo Kids Club für 3- bis 12-Jährige und Teens Club für Jugendliche von 12 bis 17 Jahren. Mit eigenem Pool, Babysitting (gegen Gebühr). Täglich von 08.30 bis 15.30 Uhr bietet das Heritage Le Telfair einen kostenfreien Babysitterdienst für Kleinkinder zwischen 0–3 Jahren an.
ab CHF 182.– / pro Person
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