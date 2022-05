Kanada Camperreisen

Motorhome Ferien in Kanada

Für Kanada ein mobiles Zuhause zu finden, hat mehrere Vorteile. Auf der Kanada Reise mit dem sogenannten Motorhome kann man auf den vorgeschlagenen Routen viele Sehenswürdigkeiten des Landes entdecken, ohne dabei immer auf den ausgetretenen Wegen zu wandern. Denn wenn man selbst fährt, dann entscheidet man auch selbst. Wer keine Lust hat, die gesamte Reisezeit im Camper zu verbringen, kann auf der Route Hotels buchen lassen und sich einige Tage an einem Ort oder einer großen Stadt ganz dem Städtetourismus hingeben, bevor es wieder auf die Strasse geht. Eine Mischung aus Kultur, Shopping und Natur pur ist so garantiert. Die beeindruckende Natur Kanadas kann mithilfe des Motorhome ideal entdeckt werden. Parkplätze an den großen Trails und Wanderwegen sorgen für einen einfachen Zugang auch mit einem großen Wohnmobil. In einem Camper Van in den Kanada Camperferien unterwegs zu sein, hat den Vorteil, dass man selbst über seinen Zeitplan bestimmen kann. Haben Sie einen magischen Ort in den Rocky Mountains entdeckt, an dem Sie gerne ein paar Tage bleiben möchten? Kein Problem. Je nach Wohnwagen Modell hat man alles zur Hand, um frei über den Standort zu entscheiden. Stadterlebnis und Natur mit Bären und Elchen wechseln sich dabei ab und bieten eine ideale Mischung. Unsere Reiseexperten unterstützen alle Interessierten an Kanada Camperferien gerne bei der Auswahl des passenden Wohnmobils. Melden Sie sich jetzt, wir freuen uns darauf, einen neuen Horizont mit Ihnen zu entdecken.