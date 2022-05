Quebec City Ferien

Am Nordufer des Saint Lawrence River liegt die Hauptstadt der französischsprechenden Provinz Quebec. Quebec Citys pittoreske Altstadt Haute-Ville ist von einer Stadtmauer umgeben und gehört zum UNESCO Welterbe. In der Unterstadt, Basse-Ville, bezaubern malerische Gassen die Besucher. Nehmen Sie sich auf Ihrem Stadtrundgang die Zeit, um kleine schicke Läden, gemütliche Cafés und Galerien zu erkunden. In den Fussgängerzonen werden Ihnen zahlreiche Strassenmusiker und Künstler begegnen. Das Fairmont Château Frontenac ist das Wahrzeichen der Stadt und die Top-Hoteladresse Quebec Citys. Das Märchenschloss ist nahezu aus jeder Ecke zu sehen und verleiht der europäischsten Stadt Nordamerikas einen mittelalterlichen Touch. Am schönsten ist jedoch der Blick auf das Château vom Wasser aus. Während einer Bootstour auf dem Fluss bekommt man die Stadt mit gerade einmal 500 000 Einwohnern aus einer ganz neuen Perspektive zu sehen. Nur 15 Minuten von Downtown Quebec entfernt liegen die Montmorency-Wasserfälle – nicht ganz so bombastisch wie die Niagarafälle, aber doch 30 Meter höher! Outdoorsportler zieht es meist in den nahegelegenen Jacques-Cartier-Nationalpark. Wer gerne aktiv unterwegs ist, kann hier auf dem gleichnamigen Fluss gemütliche Kanu-Touren mit der ganzen Familie unternehmen.