Montreal Reisen

Wenn im Juni der Formel 1-Zirkus in Montreal Halt macht, herrscht in der Stadt Ausnahmezustand. Zu jeder anderen Zeit ist die Stadt in der Provinz Quebec aber ein beinahe beschaulicher Ort. Das liegt auch an den vielen Grünflächen entlang der Flussufer. Kaum zu glauben, aber Montreal liegt auf einer Insel mitten in einer Mündung des Ottawa-Flusses. Ein Spaziergang durch den Parc du Mont Royal lohnt sich, da man vom Gipfel des Mont Royal das wunderschöne Stadtpanorama überblicken kann. Wussten Sie, dass in Montreal kein Gebäude höher sein darf als dieser Berg? Die Gründerväter der charmant französisch angehauchten Stadt in Ostkanada hatten schon sehr früh die umliegende Natur als Schatz Montreals in ihre Planung miteinbezogen. Die gemütliche Altstadt entlang der Saint-Paul Street sollten Sie sich auf einer Montreal Reise anschauen. Sie ähnelt denen europäischer Städte. Hier gibt es lohnenswerte Museen, urige Bars und tolle Restaurants. Ob zum Mittagessen oder als Mitternachtssnack – einmal während eines Besuches in Montreal sollte man den typischen Junkfood der Quebecois probieren: Poutine - Pommes Frites mit Bratensauce übergossen und mit Käse bestreut. Im Sommer finden in Montreal zahlreiche Festivals statt – so zum Beispiel das in der Musikwelt hochangesehene Montreal Jazz Festival Ende Juni. Viele der Shows finden draussen statt und kosten keinen Eintritt. Stars wie Bob Dylan oder Stevie Wonder traten in vergangenen Jahren hier auf.