JW Marriott The Rosseau Muskoka Resort & Spa
Muskoka
Beschreibung
Lage
Das erste JW Marriott Resort & Spa Kanadas liegt ca. 2.5 Fahrstunden nördlich von Toronto, in erhöhter Lage, den wunderschönen Lake Rousseau überblickend. Die Ferienregion Muskoka bildet eine gigantische Seenplatte mit scheinbar unendlich vielen kleinen und grossen Seen. Der Eingang zum Algonquin Park ist etwa 100 km entfernt.
Angebot
Für das leibliche Wohl steht den Gästen ein gutes Steakhouse, ein italienisches Restaurant, ein internationales Restaurant, eine Bar/Lounge, eine Eisbar (Wochenende) und eine Kaffee-/Snackbar zur Verfügung. Zudem gehören 2 Pools, Whirlpool, ein Spa und Fitnessbereich zur Ausstattung.
Zimmer
Das Hotel verfügt über insgesamt 221 geräumigen Studios und Suiten. Die Studios sind alle mit einem King-Size oder zwei Queen-Size Betten ausgestattet und verfügen über einen Kaffee-/Teekocher, Mikrowelle, Kühlschrank, Kochmöglichkeit und kostenloses WIFI. Die Suiten verfügen zusätzlich über einen separaten Wohnraum mit Sofabett.
Aktivitäten
Das Resort bietet zwei Privatstrände, an welchen diverse Wassersportgeräte gemietet werden können. Zudem gibt es einen Fahrradverleih sowie geführte Touren und ein Kunst-/Kulturprogramm. Ein 18-Loch Golfplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe.
ab CHF 286.– / pro Person
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