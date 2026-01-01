Beschreibung

Lage Das erste JW Marriott Resort & Spa Kanadas liegt ca. 2.5 Fahrstunden nördlich von Toronto, in erhöhter Lage, den wunderschönen Lake Rousseau überblickend. Die Ferienregion Muskoka bildet eine gigantische Seenplatte mit scheinbar unendlich vielen kleinen und grossen Seen. Der Eingang zum Algonquin Park ist etwa 100 km entfernt.

Angebot Für das leibliche Wohl steht den Gästen ein gutes Steakhouse, ein italienisches Restaurant, ein internationales Restaurant, eine Bar/Lounge, eine Eisbar (Wochenende) und eine Kaffee-/Snackbar zur Verfügung. Zudem gehören 2 Pools, Whirlpool, ein Spa und Fitnessbereich zur Ausstattung.

Zimmer Das Hotel verfügt über insgesamt 221 geräumigen Studios und Suiten. Die Studios sind alle mit einem King-Size oder zwei Queen-Size Betten ausgestattet und verfügen über einen Kaffee-/Teekocher, Mikrowelle, Kühlschrank, Kochmöglichkeit und kostenloses WIFI. Die Suiten verfügen zusätzlich über einen separaten Wohnraum mit Sofabett.