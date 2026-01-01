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Somewhere Inn Collingwood

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Collingwood

Gemütliches, unkompliziertes Hotel auf dem Weg zum Algonquin Provinical Park oder zu den Grossen Seen.

Beschreibung

Lage
Collingwood liegt am Ufer der Georgian Bay, einem Teil des Lake Huron. Der gemütliche Ort bietet diverse Wassersportmöglichkeiten, Wanderwege, hübsche Cafés und innovative Restaurants. Der Algonquin Provincial Park liegt ca. 2.5 Stunden und Toronto ca. 2 Stunden entfernt.
Angebot
Das liebevoll restaurierte Boutiquehotel bietet eine Lobby-Bar mit kleiner Menükarte, eine Terrasse, Sauna und einen Garten mit Sitzgelegenheiten und einer Feuerstelle.
Zimmer
Die 10 Zimmer wurden mit Liebe zum Detail mit Holzböden, Kaffee-/Teekocher, Kühlschrank und kostenlosem WIFI eingerichtet.
ab CHF 120.– / pro Person

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