Beschreibung

Lage Collingwood liegt am Ufer der Georgian Bay, einem Teil des Lake Huron. Der gemütliche Ort bietet diverse Wassersportmöglichkeiten, Wanderwege, hübsche Cafés und innovative Restaurants. Der Algonquin Provincial Park liegt ca. 2.5 Stunden und Toronto ca. 2 Stunden entfernt.

Angebot Das liebevoll restaurierte Boutiquehotel bietet eine Lobby-Bar mit kleiner Menükarte, eine Terrasse, Sauna und einen Garten mit Sitzgelegenheiten und einer Feuerstelle.