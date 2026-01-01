Beschreibung

Lage Bei Birch Island, etwas oberhalb der Stillwater Marina gelegen. Manitoulin Island befindet sich ca. 20 Fahrminuten entfernt.

Angebot Sauna. Parkplatz bei der Stillwater Marina (wenige Minuten zu Fuss zur Unterkunft). Kajaks, Kanus und Pedalo zur Nutzung.