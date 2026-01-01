Among the Trees
M'Chigeeng
Beschreibung
Lage
Bei Birch Island, etwas oberhalb der Stillwater Marina gelegen. Manitoulin Island befindet sich ca. 20 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Sauna. Parkplatz bei der Stillwater Marina (wenige Minuten zu Fuss zur Unterkunft). Kajaks, Kanus und Pedalo zur Nutzung.
Zimmer
2 Kuppelzelte mit Toilette, Kochmöglichkeit, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher, fliessend Wasser (kein Trinkwasser), Trinkwasserbehälter (ca. 18 Liter), Sitzplatz und Aussendusche.
ab CHF 153.– / pro Person
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