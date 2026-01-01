Blue Water Acres Resort
Huntsville
Beschreibung
Lage
Das Cottage-Resort liegt idyllisch an der Portage Bay. Ca. 20 Fahrminuten von Huntsville und ca. 40 Fahrminuten vom Algonquin Provinical Park entfernt.
Angebot
Pool, Whirlpool, Sauna, Fitnessbereich, 3 Tennisplätze, Badminton, Kanu und Kajak-Verleih, Pedalos und SUP, Privatstrand sowie Feuerstellen. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten finden Sie in Huntsville.
Zimmer
37 individuelle Cottages mit 2-3 Schafzimmern, Kochmöglichkeit, Terrasse und kostenlosem WIFI.
ab CHF 199.– / pro Person
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