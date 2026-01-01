1000 Islands Bulloch House B&B
Gananoque
Beschreibung
Lage
Das historische, viktorianische Herrenhaus aus dem Jahr 1888 liegt im hübschen Ort Gananoque am St.-Lorenz-Strom. Von hier aus lassen sich schöne Bootstouren zu den 1000 Inseln unternehmen.
Angebot
Lounge, Terrasse sowie Afternoon- Tea gegen Aufpreis.
Zimmer
5 individuell gestaltete Zimmer im eleganten Stil mit Kühlschrank, Mikrowelle und kostenlosem WIFI.
Kinder
Nicht geeignet für Kinder unter 10 Jahren.
ab CHF 125.– / pro Person
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